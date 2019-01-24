Нефть продолжает дешеветь на сигналах роста запасов

Американские фондовые индексы в среду увеличились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг. Цены на нефть продолжают снижаться в четверг.

Американские фондовые индексы в среду увеличились благодаря хорошей финансовой отчетности ряда крупных компаний.

Кроме того, участники торгов продолжают отслеживать ситуацию вокруг торговых переговоров между США и Китаем, отмечает MarketWatch.

Тем временем, Сенат США в четверг проведет голосование по двум конкурирующим законопроектам, каждый из которых может приблизить прекращение "шатдауна" и возобновление работы американского правительства в полном объеме.

Сезон отчетностей набирает обороты, и участники рынка обращают внимание не только на результаты прошедшего квартала, но и на прогнозы руководства компаний относительно финансовых показателей по итогам 2019 года, отмечает MarketWatch.

"Если во вторник речь шла об ослаблении роста глобальной экономики, то сегодня речь идет только о положительной динамике доходов, - полагает директор по региональным инвестициям U.S. Bank Private Client Reserve Джеффри Кравец. - Важнейшие компании S&P 500 показывают хорошую прибыль, и прогнозы у них хорошие".

Эксперты в среднем ожидают повышения прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, на 10,8% по итогам минувшего квартала.

Цена акций International Business Machines Corp. (IBM) подскочила в среду на 8,5%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг сократил выручку по итогам второго квартала подряд, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка. Квартальная прибыль также превзошла ожидания. При этом прогноз IBM на 2019 год предусматривает рост прибыли по сравнению с минувшим годом.

Procter & Gamble Co. увеличил чистую прибыль в октябре-декабре года на 26% благодаря органическому росту выручки. При этом крупнейший в мире производитель потребительских товаров повысил верхний диапазон прогноза роста органических продаж в 2019 фингоду на 1 процентный пункт и теперь ожидает увеличения на 2-4%. Котировки бумаг компании поднялись на 4,9%.

Акции United Technologies Corp. подорожали на 5,4%. Инжиниринговый концерн в четвертом квартале получил скорректированную прибыль существенно выше ожиданий рынка. В 2019 году UTC прогнозирует дальнейший рост прибыли.

Капитализация Comcast Corp. выросла на 5,5%. Квартальные прибыль и выручка крупнейшего американского интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения превзошли ожидания аналитиков.

Рыночная стоимость Restaurant Brands International Inc., образованной в результате слияния американской Burger King и канадской сети кофеен Tim Hortons, подскочила на 9,8%. Компания назначила главным исполнительным директором 49-летнего Хосе Сила, который в настоящее время занимает пост президента. Кроме того, RBI повысила квартальные дивиденды и дала позитивный прогноз.

В то же время котировки акций Tesla, производителя электромобилей и солнечных батарей, снизились на 3,8% после того, как аналитики RBC ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка" с "выше рынка".

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 171,14 пункта (0,7%) - до 24575,62 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 5,8 пункта (0,22%), составив 2638,7 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов поднялось на 5,41 пункта (0,08%) и достигло 7025,77 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются в четверг вслед за американским рынком акций, поддержку которому оказала сильная корпоративная отчетность.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил в ходе торгов 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,4%, тайваньский TAIEX - 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, южнокорейский KOSPI - 0,6%.

Японский рынок снижается вторую сессию подряд на неблагоприятных статданных, Nikkei 225 опустился на 0,1%.

Индекс производственной активности в Японии, рассчитываемый IHS Markit, в январе опустился до 50 пунктов - минимального уровня с августа 2016 года, указав на остановку роста деловой активности в секторе. Подындекс объемов производства опустился ниже отметки в 50 пунктов - до 49,2 пункта, что говорит о первом за 2,5 года сокращении выпуска продукции компании и усиливает опасения замедления глобального экономического подъема.

"Статданные о производственной активности не предвещают ничего хорошего японской промышленности, указывая на завершение длившегося около 2,5 лет роста", - отмечает экономист IHS Markit Джо Хэйес.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США "взаимосвязаны и необходимы друг другу", добавив, что "попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем".

Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет "огромный потенциал", несмотря на его недавнее ослабление.

Акции японской Nikon выросли в цене на 6,3%, Sony - подешевели на 1,8%.

Бумаги крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing снизились в цене на 3%.

Котировки акций поставщиков Apple - AAC Technologies и Sunny Optical выросли 1,9% и 1,5%, южнокорейского чипмейкера SK Hynix - на 4,8%.

Цены на нефть продолжают снижаться в четверг на сигналах ухудшения перспектив мировой экономики и роста запасов в США.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК составляет $60,9 за баррель, что на $0,24 (0,39%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В среду эти контракты снизились в цене на $0,36 (0,59%) - до $61,14 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,21 (0,4%) - до $52,41 за баррель. По итогам торгов 23 января контракт снизился в цене на $0,39 (0,74%) - до $52,62 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) в среду указали на рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 750 тыс. баррелей.

Ситуация вокруг Венесуэлы ограничила падение нефтяного рынка в среду.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп официально признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, после чего президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США.

Источники Bloomberg сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила пакет санкций в отношении Венесуэлы, однако пока не приняла решения о том, стоит ли их вводить. Ранее в этом месяце Белый дом предупредил американских нефтепереработчиков, что рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы, посоветовав им искать альтернативные источники закупки нефти.