Ожидаем попыток тестирования уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи, после чего вероятна консолидация - Инвестиционная палата

"Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, смешанный. Мы ожидаем попыток тестирования уровня 2500 пунктов по индексу МосБиржи, после чего вероятна консолидация. Сигналы о возобновлении роста запасов сырой нефти в США способны, по нашему мнению, привести к резкому снижению цен на энергоносители, что негативно отразится на отечественных индексах. Также внимания инвесторов заслуживает обострение политической ситуации в Венесуэле, где глава оппозиции получил поддержку глав соседних стран и США", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.