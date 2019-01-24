Пара доллар/рубль подошла к нижней границе диапазона последних дней, и вероятность снижения в зону 65,50-66 возрастает - Промсвязьбанк

"Последние пять торговых сессий пара доллар/рубль большую часть времени находится в узком диапазоне 66-66,50. В ходе вчерашнего дня локальная коррекция доллара на глобальном валютном рынке (индекс доллара DXY приближался к отметке в 96 пунктов) способствовала общему укреплению практически всей группы валют развивающихся стран. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили за сутки против доллара 0,7-1,2%, а пара доллар/рубль на этом фоне опустилась к отметке в 66 (нижняя граница диапазона последних дней). Напомним, что на конец текущей-начало следующей недели в РФ приходится пик налоговых выплат. Пара доллар/рубль подошла к нижней границе диапазона последних дней, и вероятность снижения в зону 65,50-66 возрастает. При этом поводов для какого-либо сильного роста волатильности в рубле пока не хватает", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.