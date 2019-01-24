Внешний фон к открытию фондовых торгов выглядит скорее нейтральным - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, индекс РТС приближается к уровню 1200 пунктов, вблизи которого трижды за прошедший год встречал сопротивление, что подразумевает возможность сокращения активности покупателей в ближайшие дни. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее нейтральным, в течение дня участники рынка ожидают голосования в сенате США по вопросу о мерах обеспечения финансирования правительства, но итоги голосования, по всей вероятности, станут известны уже после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже". Из ожидаемой до открытия торгов в США корпоративной отчетности можно выделить отчетность Intel (INTC) и Freeport-McMoRan (FCX). На валютном рынке в краткосрочной перспективе остается актуальным консолидационный диапазон 66-66,5 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.