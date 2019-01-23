Рубль укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря росту спроса на рисковые активы

Москва. 23 января. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам января.

Курс доллара США составил 66,12 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,2525 руб./EUR1, снизившись на 30,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 36,7 копейки - до 70,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на развернувшуюся вниз нефть, рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах. Улучшение ситуации на глобальном рынке рисковых активов и рост большинства валют emerging markets оказывают позитивное влияние на котировки нацвалюты. Кроме того, спрос на рублевую ликвидность обусловлен подготовкой компаниями-экспортерами к основным налоговым выплатам января. В пятницу, 25 января, компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, в понедельник, 28 января - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

Нефть эталонных марок перешла к снижению вечером в среду. В центре внимания нефтяного рынка находятся данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы на день позже обычного в связи с тем, что в понедельник в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга. Эксперты в среднем ожидают незначительного снижения запасов. Американский институт нефти (API) должен опубликовать свой еженедельный отчет в 00:30 МСК четверга. Управление энергетической информации (EIA) выпустит официальный недельный отчет по запасам нефти в США в четверг.

На этом фоне мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевел на 0,15%, до $61,41 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизился на 0,34% - до $53,38 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, рубль на торгах в среду демонстрирует позитивную динамику, в том числе, благодаря локальным факторам. "В первую очередь, это налоговый период. Основные выплаты в рамках него будут производиться в пятницу и понедельник. В целом же внешний фон для рубля продолжает оставаться умеренно негативным, в том числе в связи с возобновлением небольшого снижения цен на нефть. Помимо этого, определенное беспокойство инвесторов вызывает анонсированные накануне МВФ прогнозы по снижению темпов роста глобальной экономики, в частности, из-за торговых войн. Торговое противостояние между США и Китаем негативно сказывается на всей совокупности рисковых активов, включая нефть и российский рубль", - отметил Т.Нигматуллин.

"Рубль сегодня дорожает, и одним из факторов его поддержки в течение значительной части дня выступал отскок в нефти. Баррель Brent утром снижался и вообще выглядел довольно вяло на фоне сомнений инвесторов относительно устойчивого спроса на энергоносители из-за спада экономики Китая. Однако позднее на рынке энергоносителей наблюдался хороший прирост, который затем был вновь отыгран обратно. Сегодня вечером Американский институт нефти после небольшой задержки опубликует статистику по запасам энергоносителей. Это даст рынку новые поводы для размышления", - отмечает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Основным событием на внутреннем валютном рынке остаются предстоящие в конце недели крупные налоговые платежи, однако считаем, что с учетом комфортного уровня рублевой ликвидности оставшиеся продажи валютной выручки будут оказывать лишь минимальное влияние на позиции рубля. При этом основное внимание на внутреннем рынке по-прежнему сфокусировано на санкционных рисках. Нейтральный геополитический фон, с одной стороны, усиливает рост рубля в периоды улучшения "аппетита" инвесторов к риску на развивающихся рынках, а с другой - сдерживает ослабление рубля в периоды снижения "аппетита" на рынках emerging markets", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 24 января на 21,81 копейки, до 66,3318 руб./$1, и опустил курс евро на 16,8 копейки, до 75,3861 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в среду на 25,78 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,2623 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 26,64 копейки к уровню вторника, опустившись до 66,2443 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 294,639 млн, из которых $809,814 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 484,825 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к вторнику на 26,39 копейки, до 75,2859 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 24,01 копейки и составил 75,2842 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR605,86 млн, из которых EUR243,013 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR362,847 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду в основном остались без изменений в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,98% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. и составила 8,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,58% и 8,68% годовых соответственно.