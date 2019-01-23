Рынок акций РФ в среду поднялся к историческому максимуму индекса МосБиржи на бумагах Татнефти, ФСК и Сбербанка

Москва. 23 января. Рынок акций РФ в среду поднялся в район исторического максимума по индексу МосБиржи, зафиксированному 3 октября 2018 года (2501,59 пункта); локомотивом роста выступили бумаги "Татнефти", "ФСК ЕЭС" и Сбербанка на фоне улучшения настроений на внешних рынках после локального отката.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2491,49 пункта (+0,9%), индекс РТС - до 1186,51 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) поднялись в пределах 4,5%.

Доллар подешевел до 66,15 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+4,5% и +4,8% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,4%, до 0,9719 рубля - максимум с октября 2017 года), "ФСК ЕЭС" (+2,5%, до 0,16062 рубля - максимум с октября 2018 года), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1,6% "префы").

Объем торгов акциями "Россетей" достиг 2,067 млрд рублей, что является рекордом с 30 ноября 2011 года, когда оборот превысил 2,767 млрд рублей.

Просели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,3% "префы"), "префы" "Россетей" (-0,7%).

В среду в Азии преобладало умеренное снижение индексов (Япония просела на 0,1%, Китай подрос на 0,05%), также проседает Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,1-0,9%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%) на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Накануне негативом для рынков стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Нефть вечером в среду развернулась вниз после дневного коррекционного роста, но цена Brent осталась на $0,6 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,39 за баррель (-0,2% и -2% накануне), мартовская цена WTI - $52,79 за баррель (-0,4% и -1,9% во вторник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру остался в "плюсе" ввиду некоторого улучшения внешнего фона. Торги на фондовых биржах США начались ростом индексов, поддержку настроениям в середине недели оказали оптимистичные квартальные результаты компаний United Technologies, Procter & Gamble и Comcast. Кроме того, власти Китая начали стимулировать внутренний финансовый сектор путем предоставления дополнительной ликвидности, что также улучшило настроения.

Нефть Brent в ожидании данных по запасам сырья в США (выйдут в среду и четверг) остается зажатой в коридоре $60,9-63,8 за баррель; шансы на возобновление уверенного краткосрочного роста остаются, пока цена находится выше $59,4 за баррель.

Индекс МосБиржи расположился недалеко от исторического максимума 2501 пункт, а долларовый РТС - у максимума октября прошлого года 1202 пункта. Техническая картина в целом не препятствует движению индексов к указанным пикам. Разговоры об антироссийских санкциях в правительстве США пока стихли - законодатели до сих пор не разрешили внутренние вопросы с приостановкой работы правительства. Данный фактор позволяет "быкам" заработать в условиях общемировой склонности к риску, считает Е.Кожухова.

По мнению аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм на отечественном рынке акций был связан с растущей нефтью, которая пытается вернуться выше $62 за баррель Brent, и с обещаниями Китая стимулировать экономику. Кроме того, заметную роль в росте рынка сыграли энергетики - их рост вызван волной обсуждения очередных норм потребления, что способно повлиять на их доходы. Акции Сбербанка продолжают восходящее движение на ожиданиях повышенных дивидендов. Также затягивается пауза в неприятностях санкционного характера, что позитивно воспринимается нерезидентами. X5 Retail (MOEX: FIVE) Group сообщила о росте чистой розничной выручки на 18,5% в 2018 году, однако в четвертом квартале рост чистой розничной выручки составил 17,1% в годовом выражении. То есть торговая сеть уже не может поддерживать прежние темпы роста за счет поглощений конкурентов, тем более что недавнее объединение сетей "Дикси групп" (MOEX: DIXY), "Красное & Белое" и "Бристоль" снижает возможности эффективных поглощений.

В Европе настроения были хуже, чем в России - инвесторов вновь беспокоит слабая статистика по миру и перспективы безрезультативных переговоров США и Китая по торговым вопросам. Китайские обещания позволили нефти вернуться к росту и забыть о слабости рынков, но подъем может быть непродолжительным, так как на уровне $63-63,4 за баррель Brent находится сильная зона сопротивления, да и фундаментальных оснований для сильного оптимизма пока недостаточно. Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ наталкивается на продолжающийся рост производства в США, отмечает аналитик.

В среду ожидается голосование в Сенате США по конкурирующим бюджетным предложениям Д.Трампа и демократического большинства в Палате представителей. Соответственно, есть вероятность того, что бюджетный кризис завершится на 33-й день. Вероятность этого низкая, но само событие предполагает перевод дискуссии на более высокий уровень с потенциалом скорого преодоления противоречий. Тем не менее, бюджетный кризис еще может продлиться до начала февраля. Российский рынок акций завершил день в "плюсе" благодаря внешним факторам и внутренним историям. Похоже, что норма потребления становится главной движущей силой в секторе электроэнергетики, который долгое время был вне сферы больших инвестиций из-за ограничений на рост тарифов, считает А.Кочетков.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Евгений Корюхин, рынок акций РФ с утра проигнорировал снижение внешних площадок и пошел вверх, однако днем залег в боковик без попыток фиксации прибыли. Лучше рынка выглядели акции Сбербанка, что, вероятно, связано с продолжением притока средств иностранных инвесторов. Это хороший сигнал для продолжения роста рынка в целом, а бумаги банка можно держать до достижения отметки 215 рублей. Рынок акций США открылся ростом, стремясь отыграть значительную часть распродаж накануне. Если оптимизм на рынках не иссякнет, то в четверг индекс МосБиржи перепишет исторический максимум.

Длинные позиции пока можно удерживать, но нужно быть готовым закрывать их при первых признаках начала коррекции на российском рынке. Доллар в снижении не дошел до отметки 66 руб./$1, что, возможно, связано с неудачным аукционом Минфина по размещению ОФЗ. Это негативный сигнал для рублевых активов, свидетельствующий об отсутствии уверенного спроса на минфиновские обязательства со стороны нерезидентов. Таким образом, успех прошлого аукциона мог быть связан с длительным перерывом в размещении бумаг и удовлетворением накопившегося спроса. Впрочем, в пользу рубля продолжит играть приближение пика налоговых выплат (пятница и понедельник), и пока против рубля играть рано, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+21,6%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+13,4%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,7%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+5,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+4,1%), акции "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,6%).

Акционеры "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%, до 2577 рублей) одобрили выплату дивидендов из расчета 72 рубля на акцию (24 рубля на GDR) из нераспределенной чистой прибыли, сообщила компания. Всего на выплаты акционерам будет направлено 9,3 млрд рублей. Дивиденды "ФосАгро" по итогам первого квартала 2018 года составили 24 рубля, по итогам второго квартала - 45 рублей на акцию (всего - 9 млрд рублей).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,6%), бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,7%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,47 млрд рублей (из них 16,774 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).