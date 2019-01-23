.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду поднялся к историческому максимуму индекса МосБиржи на бумагах Татнефти, ФСК и Сбербанка
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводство в декабре замедлился до 2%, за 2018 год ускорился до 2,9%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2% после 2,4% в ноябре. Аналитики ожидали ускорения до 2,5%. За год повышение составило 2,9% при прогнозах роста на 3%
 
В КНР откроют российские кондитерские онлайн-магазины
На крупнейших электронных площадках в Китае будут созданы российские мультибрендовые магазины по продаже кондитерских изделий, рассказали "Известиям" в Минсельхозе. В Минсельхозе отметили, что видят значительные перспективы в продвижении...
 
В РФ предлагают ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения
Минэкономразвития предлагает ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения. Ее разработка шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике, Минэкономразвития дало предложения в рамках поручения...
 
Россияне возвращаются к сберегательной модели поведения
В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН),. В 2020-м граждане сберегут...
 
23 января 2019 года 19:30

Рынок акций РФ в среду поднялся к историческому максимуму индекса МосБиржи на бумагах Татнефти, ФСК и Сбербанка

Москва. 23 января. Рынок акций РФ в среду поднялся в район исторического максимума по индексу МосБиржи, зафиксированному 3 октября 2018 года (2501,59 пункта); локомотивом роста выступили бумаги "Татнефти", "ФСК ЕЭС" и Сбербанка на фоне улучшения настроений на внешних рынках после локального отката.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2491,49 пункта (+0,9%), индекс РТС - до 1186,51 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) поднялись в пределах 4,5%.

Доллар подешевел до 66,15 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+4,5% и +4,8% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,4%, до 0,9719 рубля - максимум с октября 2017 года), "ФСК ЕЭС" (+2,5%, до 0,16062 рубля - максимум с октября 2018 года), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+2,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1,6% "префы").

Объем торгов акциями "Россетей" достиг 2,067 млрд рублей, что является рекордом с 30 ноября 2011 года, когда оборот превысил 2,767 млрд рублей.

Просели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,3% "префы"), "префы" "Россетей" (-0,7%).

В среду в Азии преобладало умеренное снижение индексов (Япония просела на 0,1%, Китай подрос на 0,05%), также проседает Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,1-0,9%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%) на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Накануне негативом для рынков стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Нефть вечером в среду развернулась вниз после дневного коррекционного роста, но цена Brent осталась на $0,6 выше, чем при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $61,39 за баррель (-0,2% и -2% накануне), мартовская цена WTI - $52,79 за баррель (-0,4% и -1,9% во вторник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру остался в "плюсе" ввиду некоторого улучшения внешнего фона. Торги на фондовых биржах США начались ростом индексов, поддержку настроениям в середине недели оказали оптимистичные квартальные результаты компаний United Technologies, Procter & Gamble и Comcast. Кроме того, власти Китая начали стимулировать внутренний финансовый сектор путем предоставления дополнительной ликвидности, что также улучшило настроения.

Нефть Brent в ожидании данных по запасам сырья в США (выйдут в среду и четверг) остается зажатой в коридоре $60,9-63,8 за баррель; шансы на возобновление уверенного краткосрочного роста остаются, пока цена находится выше $59,4 за баррель.

Индекс МосБиржи расположился недалеко от исторического максимума 2501 пункт, а долларовый РТС - у максимума октября прошлого года 1202 пункта. Техническая картина в целом не препятствует движению индексов к указанным пикам. Разговоры об антироссийских санкциях в правительстве США пока стихли - законодатели до сих пор не разрешили внутренние вопросы с приостановкой работы правительства. Данный фактор позволяет "быкам" заработать в условиях общемировой склонности к риску, считает Е.Кожухова.

По мнению аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм на отечественном рынке акций был связан с растущей нефтью, которая пытается вернуться выше $62 за баррель Brent, и с обещаниями Китая стимулировать экономику. Кроме того, заметную роль в росте рынка сыграли энергетики - их рост вызван волной обсуждения очередных норм потребления, что способно повлиять на их доходы. Акции Сбербанка продолжают восходящее движение на ожиданиях повышенных дивидендов. Также затягивается пауза в неприятностях санкционного характера, что позитивно воспринимается нерезидентами. X5 Retail (MOEX: FIVE) Group сообщила о росте чистой розничной выручки на 18,5% в 2018 году, однако в четвертом квартале рост чистой розничной выручки составил 17,1% в годовом выражении. То есть торговая сеть уже не может поддерживать прежние темпы роста за счет поглощений конкурентов, тем более что недавнее объединение сетей "Дикси групп" (MOEX: DIXY), "Красное & Белое" и "Бристоль" снижает возможности эффективных поглощений.

В Европе настроения были хуже, чем в России - инвесторов вновь беспокоит слабая статистика по миру и перспективы безрезультативных переговоров США и Китая по торговым вопросам. Китайские обещания позволили нефти вернуться к росту и забыть о слабости рынков, но подъем может быть непродолжительным, так как на уровне $63-63,4 за баррель Brent находится сильная зона сопротивления, да и фундаментальных оснований для сильного оптимизма пока недостаточно. Сокращение добычи в рамках ОПЕК+ наталкивается на продолжающийся рост производства в США, отмечает аналитик.

В среду ожидается голосование в Сенате США по конкурирующим бюджетным предложениям Д.Трампа и демократического большинства в Палате представителей. Соответственно, есть вероятность того, что бюджетный кризис завершится на 33-й день. Вероятность этого низкая, но само событие предполагает перевод дискуссии на более высокий уровень с потенциалом скорого преодоления противоречий. Тем не менее, бюджетный кризис еще может продлиться до начала февраля. Российский рынок акций завершил день в "плюсе" благодаря внешним факторам и внутренним историям. Похоже, что норма потребления становится главной движущей силой в секторе электроэнергетики, который долгое время был вне сферы больших инвестиций из-за ограничений на рост тарифов, считает А.Кочетков.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Евгений Корюхин, рынок акций РФ с утра проигнорировал снижение внешних площадок и пошел вверх, однако днем залег в боковик без попыток фиксации прибыли. Лучше рынка выглядели акции Сбербанка, что, вероятно, связано с продолжением притока средств иностранных инвесторов. Это хороший сигнал для продолжения роста рынка в целом, а бумаги банка можно держать до достижения отметки 215 рублей. Рынок акций США открылся ростом, стремясь отыграть значительную часть распродаж накануне. Если оптимизм на рынках не иссякнет, то в четверг индекс МосБиржи перепишет исторический максимум.

Длинные позиции пока можно удерживать, но нужно быть готовым закрывать их при первых признаках начала коррекции на российском рынке. Доллар в снижении не дошел до отметки 66 руб./$1, что, возможно, связано с неудачным аукционом Минфина по размещению ОФЗ. Это негативный сигнал для рублевых активов, свидетельствующий об отсутствии уверенного спроса на минфиновские обязательства со стороны нерезидентов. Таким образом, успех прошлого аукциона мог быть связан с длительным перерывом в размещении бумаг и удовлетворением накопившегося спроса. Впрочем, в пользу рубля продолжит играть приближение пика налоговых выплат (пятница и понедельник), и пока против рубля играть рано, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+21,6%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+13,4%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,7%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+5,4%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+4,1%), акции "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3,6%).

Акционеры "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%, до 2577 рублей) одобрили выплату дивидендов из расчета 72 рубля на акцию (24 рубля на GDR) из нераспределенной чистой прибыли, сообщила компания. Всего на выплаты акционерам будет направлено 9,3 млрд рублей. Дивиденды "ФосАгро" по итогам первого квартала 2018 года составили 24 рубля, по итогам второго квартала - 45 рублей на акцию (всего - 9 млрд рублей).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,6%), бумаги ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-4,7%), ПАО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-3,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-1,6%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,47 млрд рублей (из них 16,774 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 января 2019 года 19:36
Рубль укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря росту спроса на рисковые активы
Москва. 23 января. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам января.    читать дальше
.
23 января 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Москва. 23 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), а также локально снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
23 января 2019 года 19:07
Рыночная конъюнктура по-прежнему зависима от развития событий в мировых торговых отношениях - ИК "Велес Капитал"
"Второй день подряд банки не предъявляли интереса к аукционам РЕПО o/n Федерального казначейства, хотя с начала года данный инструмент регулярно пользовался спросом, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В среду в банковскую систему...    читать дальше
.
23 января 2019 года 18:42
"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR X5 на 5%, сохранив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 на 5% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в...    читать дальше
.
23 января 2019 года 18:21
Завтра ждем обновление рекорда Индекса Мосбиржи - Алор Брокер
Сегодня с утра российский рынок акций проигнорировал полуторапроцентное снижение американских рынков накануне и сразу же пошел вверх, отмечает аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. Впрочем, рост был до обеда, а после рынок лег в боковик, не предпринимая, однако, попыток фиксации прибыли. Лучше...    читать дальше
.
23 января 2019 года 17:45
Альфа-банк поднял оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 5%, подтвердив рейтинг "покупать"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 90 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее...    читать дальше
.
23 января 2019 года 16:50
Аукцион ОФЗ оказался провальным - БКС
"Аукцион, конечно, оказался провальным: несмотря на премию около 5 б.п. к рыночной цене, разместить удалось только половину от предложенного объема. Однако не стоит считать это показателем, свидетельствующим о сломе новогоднего ралли на рынке госдолга и падении спроса на ОФЗ в целом. Выпуск ОФЗ...    читать дальше
.
23 января 2019 года 16:29
Дорожающая нефть и налоговый период двигают курс рубля к максимумам года - БКС
"К середине недели курс рубля не оставляет попыток укрепления к уровням вблизи отметки 66 - набор положительных факторов в виде восстановления нефтяных цен и налогового периода оказывает соответствующую поддержку. В среду общий настрой рынка, на наш взгляд, не претерпевает кардинальных изменений....    читать дальше
.
23 января 2019 года 16:06
Ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок сегодня выглядит явно лучше остальных. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались считанные пункты. В первой половине дня ему удалось подскочить почти на 0,85%. При этом валютный РТС показывает более...    читать дальше
.
23 января 2019 года 15:56
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря нефти и налоговым выплатам
Москва. 23 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря ряду позитивных факторов, в том числе дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января.    читать дальше
.
23 января 2019 года 15:34
Фактором, сдерживающим рост рубля, являются ежедневные операции Банка России по приобретению валюты для Минфина - БКС
"Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, после чего продолжила умеренно снижаться, опустившись к месячным минимумам. Пара EUR/RUB в среду также стартовала на отрицательной территории и демонстрирует сейчас умеренную нисходящую динамику, обновив месячный минимум. После двух дней нисходящей коррекции...    читать дальше
.
23 января 2019 года 15:12
Фунт "ликует" - eToro
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день...    читать дальше
.
23 января 2019 года 14:40
Торговые споры не приводят к смене тренда на американском рынке облигаций - Julius Baer
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о...    читать дальше
.
23 января 2019 года 14:16
Рынок энергоносителей в красной зоне, цены на газ продолжат падать в Европе - Julius Baer
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику...    читать дальше
.
23 января 2019 года 13:30
В 2019 г. дивидендные выплаты российского рынка, с учетом промежуточных, могут обновить исторический рекорд и составить 3 трлн рублей ($45 млрд) - ITI Capital
Дивидендная щедрость российских компаний растет. Дивидендные выплаты и доходность российского рынка выходят на беспрецедентный уровень, отмечается в аналитическом обзоре ITI Capital. Выплаты могут составить до 10% от капитализации рынка, а доходность - рекордные 7%. "Текущий дисконт России по...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.