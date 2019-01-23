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23 января 2019 года 19:10

Цены евробондов РФ в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса на активы EM

Москва. 23 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), а также локально снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 22 января на 5 базисных пунктов и составила 110,32% от номинала, что соответствует доходности 4% годовых (снижение на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 5 базисных пунктов, составив 98,46% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,57% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3,5 пункта и составил 143 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 32 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 110,37% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 5,13% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 28 пунктов, поднявшись до 106,29% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,155% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 12 базисных пунктов - до 101,35% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,53% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 103,58% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,02% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 43 базисных пункта, подорожав до 98,42% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 5,36% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 8 базисных пунктов, до 97,54% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4,605% годовых).

"Сектор российских еврооблигаций сегодня вновь смотрелся позитивно благодаря общемировому спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Вследствие того, что санкционные риски с начала этого года отошли на второй план, корреляция динамики российских долговых бумаг с еврооблигациями других emerging markets заметно возросла. Таким образом, в настоящее время котировки отечественных бумаг перестали учитывать риски, связанные с возможным объявлением новых антироссийских санкций со стороны США, и поэтому держатся довольно высоко. Но, несмотря на это, у рынка остается потенциал для дальнейшего ценового повышения в случае, если санкционная тематика в ближайшее время не выйдет на первый план", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Заметную поддержку практически всем еврооблигациям стран с развивающейся экономикой с начала 2019 года оказывает активизировавшийся у мировых инвесторов спрос на рисковые активы, чему способствовало, в том числе, и снижение процентных ставок US Treasuries, наблюдавшееся в конце прошлого - начале этого года. Таким образом, снизившиеся от своих пиковых значений доходности базовых активов делают привлекательными долговые бумаги развивающихся стран ", - отметил С.Агарзаев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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