Завтра ждем обновление рекорда Индекса Мосбиржи - Алор Брокер

Сегодня с утра российский рынок акций проигнорировал полуторапроцентное снижение американских рынков накануне и сразу же пошел вверх, отмечает аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. Впрочем, рост был до обеда, а после рынок лег в боковик, не предпринимая, однако, попыток фиксации прибыли. Лучше рынка выглядят акции Сбербанка, возможно, это связано с продолжением притока средств иностранных инвесторов. Это хороший сигнал для продолжения роста рынка в целом, а бумаги банка можно подержать до достижения ими 215 рублей.

Американские фондовые площадки открылись уверенным ростом, стремясь отыграть если не все, то значительную часть вчерашних распродаж. По мнению эксперта, если оптимизм на рынках не иссякнет, завтра мы откроемся ростом и перепишем исторические максимумы по Индексу Мосбиржи.

"Ранее мы давали рекомендацию по фиксированию позиций при приближении рублевого индикатора к отметке 2500 пунктов. Похоже, мы немного поторопились, и лонги можно подержать подольше. Однако их нужно быть готовым закрывать при первых признаках начала коррекции на российском рынке. Немного странно, но рубль в паре с долларом так и не дошел до отметки 66. Возможно, это связано с неудачным аукционом Минфина по размещению ОФЗ. Это негативный сигнал для рублевых активов, свидетельствующий об отсутствии уверенного спроса на минфиновские обязательства со стороны нерезидентов. Таким образом, успех прошлого аукциона мог быть связан с длительным перерывом в размещении бумаг и удовлетворением накопившегося спроса. Впрочем, в пользу рубля продолжит играть приближение пика налоговых выплат (пятница и понедельник) и пока против рубля играть рано", - заключает Евгений Корюхин.