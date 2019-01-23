Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря нефти и налоговым выплатам

Москва. 23 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря ряду позитивных факторов, в том числе дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января.

Курс доллара США составил 66,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 33 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,23 руб./EUR1, снизившись на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 32,5 копейки - до 70,26 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 24 января на 21,81 копейки, до 66,3318 руб./$1, и опустил курс евро на 16,8 копейки, до 75,3861 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику в основных валютных парах на дневных торгах, отыгрывая ряд благоприятных факторов. Повышенный спрос на рублевую ликвидность обусловлен подготовкой компаниями-экспортерами к основным налоговым выплатам января. Определенную поддержку рублю оказывают и растущие цены на нефть.

В пятницу, 25 января, компании-экспортеры должны будут перечислить в бюджет НДПИ, НДС и акцизы, в понедельник, 28 января - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

Нефть эталонных марок восстанавливается в среду после падения по итогам предыдущих торгов, вызванного опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на топливо. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожал на 0,76%, до $61,97 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос на 0,7% - до $53,38 за баррель.

Во вторник обе марки потеряли в цене примерно на 2% после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы для мировой экономики, а Китай отчитался о снижении темпов подъема ВВП страны до минимума за три десятилетия. Теперь в центре внимания нефтяного рынка находятся данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы на день позже обычного в связи с тем, что в понедельник в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга. Эксперты в среднем ожидают незначительного снижения запасов, на 158 тыс. баррелей.

"Поддержку рублю оказывает фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25-е число текущего месяца, а также проведение Минфином РФ аукционов ОФЗ. Ведомство сегодня проведет два аукциона государственных бумаг общим объемом в 30 млрд рублей. На прошлой неделе министерство успешно разместило ОФЗ на 35 млрд рублей, спрос на бумаги превысил предложение более чем в два раза", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"На конец текущей - начало следующей недели приходится пик налоговых выплат в России. 25 января российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 января - налог на прибыль. Мы ожидаем, что суммарный объем выплат в этот период составит 1,04 трлн рублей. Влияние фактора налогов на валютный курс в этом месяце будет невысоким, внешние условия для рубля важнее. Тем не менее, фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"Основным событием на внутреннем валютном рынке остаются предстоящие в конце недели крупные налоговые платежи, однако считаем, что с учетом комфортного уровня рублевой ликвидности оставшиеся продажи валютной выручки будут оказывать лишь минимальное влияние на позиции рубля. При этом основное внимание на внутреннем рынке по-прежнему сфокусировано на санкционных рисках. Нейтральный геополитический фон, с одной стороны, усиливает рост рубля в периоды улучшения "аппетита" инвесторов к риску на развивающихся рынках, а с другой - сдерживает ослабление рубля в периоды снижения "аппетита" на рынках emerging markets", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду в основном остались без изменений в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,98% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,04% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. и составила 8,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,58% и 8,68% годовых соответственно.