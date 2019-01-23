Ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок сегодня выглядит явно лучше остальных. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались считанные пункты. В первой половине дня ему удалось подскочить почти на 0,85%. При этом валютный РТС показывает более позитивную динамику, подрастая на 1,4%, до 1185 пунктов. Очень сильный уровень сопротивления по индексу РТС находится на отметке 1200 пунктов, поэтому с новыми покупками сейчас торопиться не стоит. Вряд ли стоит ждать существенных изменений до конца дня, но ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли. Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, сохраняются шансы на обновление исторического максимума. Ближайший уровень поддержки находится очень близко - на отметке 2450 пунктов", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.