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23 января 2019 года 15:34
Фактором, сдерживающим рост рубля, являются ежедневные операции Банка России по приобретению валюты для Минфина - БКС
"Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, после чего продолжила умеренно снижаться, опустившись к месячным минимумам. Пара EUR/RUB в среду также стартовала на отрицательной территории и демонстрирует сейчас умеренную нисходящую динамику, обновив месячный минимум. После двух дней нисходящей коррекции рубль возобновил повышение, чему способствует позитивная динамика глобальных рисковых активов. Восходящая тенденция на мировых рынках возобновилась благодаря тому, что американская сторона опровергла появившиеся ранее слухи об отмене подготовительных переговоров между США и Китаем, намеченных в преддверии встречи по внешнеторговым проблемам более высокого уровня. Стабилизировалась и ситуация на рынках развивающихся стран, сегодня некоторые валюты EM демонстрируют умеренное повышение. Нефтяные цены после нисходящей коррекции, произошедшей в начале наших торгов, также перешли к восходящей динамике. Вместе с продажами валютной выручки экспортерами все это создает благоприятные условия для укрепления рубля. Российский долговой рынок также возобновил позитивную тенденцию, индекс RGBI с конца прошлой недели консолидируется в рамках узкого диапазона вблизи пятимесячной вершины. Единственным фактором, сдерживающим сейчас рост рубля, являются ежедневные операции Банка России по приобретению валюты для Минфина в рамках бюджетного правила", - комментирует ситуацию эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
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23 января 2019 года 19:36
Москва. 23 января. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам января. читать дальше
.23 января 2019 года 19:30
Рынок акций РФ в среду поднялся к историческому максимуму индекса МосБиржи на бумагах Татнефти, ФСК и Сбербанка
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в среду поднялся в район исторического максимума по индексу МосБиржи, зафиксированному 3 октября 2018 года (2501,59 пункта); локомотивом роста выступили бумаги "Татнефти", "ФСК ЕЭС" и Сбербанка на фоне улучшения настроений на внешних рынках после локального отката. читать дальше
.23 января 2019 года 19:10
Москва. 23 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), а также локально снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 января 2019 года 19:07
Рыночная конъюнктура по-прежнему зависима от развития событий в мировых торговых отношениях - ИК "Велес Капитал"
"Второй день подряд банки не предъявляли интереса к аукционам РЕПО o/n Федерального казначейства, хотя с начала года данный инструмент регулярно пользовался спросом, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В среду в банковскую систему... читать дальше
.23 января 2019 года 18:42
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 на 5% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.23 января 2019 года 18:21
Сегодня с утра российский рынок акций проигнорировал полуторапроцентное снижение американских рынков накануне и сразу же пошел вверх, отмечает аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. Впрочем, рост был до обеда, а после рынок лег в боковик, не предпринимая, однако, попыток фиксации прибыли. Лучше... читать дальше
.23 января 2019 года 17:45
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 90 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее... читать дальше
.23 января 2019 года 16:50
"Аукцион, конечно, оказался провальным: несмотря на премию около 5 б.п. к рыночной цене, разместить удалось только половину от предложенного объема. Однако не стоит считать это показателем, свидетельствующим о сломе новогоднего ралли на рынке госдолга и падении спроса на ОФЗ в целом. Выпуск ОФЗ... читать дальше
.23 января 2019 года 16:29
"К середине недели курс рубля не оставляет попыток укрепления к уровням вблизи отметки 66 - набор положительных факторов в виде восстановления нефтяных цен и налогового периода оказывает соответствующую поддержку. В среду общий настрой рынка, на наш взгляд, не претерпевает кардинальных изменений.... читать дальше
.23 января 2019 года 16:06
Ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок сегодня выглядит явно лучше остальных. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались считанные пункты. В первой половине дня ему удалось подскочить почти на 0,85%. При этом валютный РТС показывает более... читать дальше
.23 января 2019 года 15:56
Москва. 23 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря ряду позитивных факторов, в том числе дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января. читать дальше
.23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
.23 января 2019 года 14:40
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о... читать дальше
.23 января 2019 года 14:16
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику... читать дальше
.23 января 2019 года 13:30
В 2019 г. дивидендные выплаты российского рынка, с учетом промежуточных, могут обновить исторический рекорд и составить 3 трлн рублей ($45 млрд) - ITI Capital
Дивидендная щедрость российских компаний растет. Дивидендные выплаты и доходность российского рынка выходят на беспрецедентный уровень, отмечается в аналитическом обзоре ITI Capital. Выплаты могут составить до 10% от капитализации рынка, а доходность - рекордные 7%. "Текущий дисконт России по... читать дальше
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