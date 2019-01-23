Фактором, сдерживающим рост рубля, являются ежедневные операции Банка России по приобретению валюты для Минфина - БКС

"Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, после чего продолжила умеренно снижаться, опустившись к месячным минимумам. Пара EUR/RUB в среду также стартовала на отрицательной территории и демонстрирует сейчас умеренную нисходящую динамику, обновив месячный минимум. После двух дней нисходящей коррекции рубль возобновил повышение, чему способствует позитивная динамика глобальных рисковых активов. Восходящая тенденция на мировых рынках возобновилась благодаря тому, что американская сторона опровергла появившиеся ранее слухи об отмене подготовительных переговоров между США и Китаем, намеченных в преддверии встречи по внешнеторговым проблемам более высокого уровня. Стабилизировалась и ситуация на рынках развивающихся стран, сегодня некоторые валюты EM демонстрируют умеренное повышение. Нефтяные цены после нисходящей коррекции, произошедшей в начале наших торгов, также перешли к восходящей динамике. Вместе с продажами валютной выручки экспортерами все это создает благоприятные условия для укрепления рубля. Российский долговой рынок также возобновил позитивную тенденцию, индекс RGBI с конца прошлой недели консолидируется в рамках узкого диапазона вблизи пятимесячной вершины. Единственным фактором, сдерживающим сейчас рост рубля, являются ежедневные операции Банка России по приобретению валюты для Минфина в рамках бюджетного правила", - комментирует ситуацию эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.