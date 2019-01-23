Торговые споры не приводят к смене тренда на американском рынке облигаций - Julius Baer

"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о том, что США отказались от переговоров с Китаем. Советник американской администрации Лоуренс Кудлоу даже подчеркнул важность предстоящих консультаций сторон. Несмотря на изменение динамики фондового рынка американские высокодоходные облигации смогли сохранить достигнутые в последнее время уровни. Это подтверждает тот факт, что текущий уровень спреда является достаточным, чтобы компенсировать некоторую волатильность фундаментальных показателей. Как следствие, мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор высокодоходных бондов", - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.