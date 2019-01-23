Занимаем консервативную позицию по рублевому госдолгу - ИК "Велес Капитал"

"Сегодня Минфин решил предложить классические выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом: 3,5-летние 26209 и 15-летние 26225 по 20 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно. Ведомство решило сделать сочетание короткой и длинной дюраций, при этом основной упор приходится именно на выпуск 26209. Инвесторы на глобальных рынках значительно сократили активные покупки после удачного начала года в отсутствие дополнительных драйверов для дальнейшего ценового роста. Препятствующими факторами остаются неопределенность в торговых отношениях США и Китая, политическая напряженность внутри США и предстоящие заседания крупных регуляторов (ЕЦБ, ФРС и Банк России для ОФЗ). Вместе с тем вчерашние удачные аукционы 10-летних суверенных облигаций Испании свидетельствуют о том, что игроки не ставят на скорое ужесточение ДКП ведущими странами, поэтому общий глобальный аппетит остается положительным. Однако для кривой ОФЗ потенциал снижения ограничен, более того, с точки зрения сравнения облигаций с денежным рынком валютных свопов, средний и дальний участки не выглядят привлекательными в краткосрочной перспективе ввиду минимальной исторической премии. По нашему мнению, ближайшее заседание ЦБ РФ с его обновленным прогнозом и взглядом на инфляцию может определить среднесрочные перспективы. В настоящий момент мы занимаем консервативную позицию по рублевому госдолгу, поэтому рекомендуем делать ставку на короткие облигации в ходе аукциона - 26209", - комментируют ситуацию специалисты ИК "Велес Капитал".