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23 января 2019 года 11:41

Рынок акций РФ утром растет вслед за нефтью, акции Россетей обновили максимум с октября 2017г

Москва. 23 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексам вслед за нефтью, хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы; раллируют акции сетевых компаний во главе с бумагами "ФСК ЕЭС", но проседают металлурги из-за укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2472 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1173,63 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар подешевел до 66,33 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали рублевые акции "ФСК ЕЭС" (+3,2%, до 0,16182 рубля - максимум с октября 2018 г.), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,7%Ю, до 0,9657 руб. - максимум с октября 2017 г.), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%).

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,7% и -0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

В США накануне индексы упали на 1,2-1,9% на фоне опасений в отношении состояния мировой экономики. Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник созвал заседание высокопоставленных членов Коммунистической партии, в ходе которого дал понять, что стране необходимо быть готовой к непредсказуемым финансовым событиям в условиях ослабления глобального экономического роста, сообщила австралийская ABC.

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до минимального уровня за три года, отметив, что торговые споры могут привести к еще более значительному замедлению экономического подъема.

В среду в Азии также преобладало умеренное снижение индексов (Япония просела на 0,1%, Китай подрос на 0,05%), проседает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,5-0,6%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2% после роста утром на 0,2%) на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка.

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Нефть утром в среду корректируется после отката, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики; цена Brent на $0,9 выше, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $61,68 за баррель (+0,3% и -2% накануне), мартовская цена WTI - $53,14 за баррель (+0,3% и -1,9% во вторник).

Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США о буровой активности. Наибольший прирост, на 23 тыс. б/с по сравнению с январем, ожидается в Пермском бассейне, который охватывает часть западного Техаса и юго-востока Нью-Мексико.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, по данным технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1150-1170 пунктов по индексу РТС. Внешний фон не дает оснований для продаж, но по-прежнему оказывает давление на активность инвесторов. Впрочем, действие факторов неопределенности в ближайшее время может ослабнуть. Так, в Сенате США на четверг назначено голосование, положительный исход которого позволит обеспечить финансирования работы правительства в течение трех недель. Тем временем оппозиционная партия лейбористов в Великобритании, как сообщается, готова рассмотреть возможность переноса срока Brexit, чтобы избежать неконтролируемого выхода страны из состава ЕС.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций сейчас выглядит сильнее других, время для открытия "коротких" позиций еще не пришло. В последние дни лучше рынка смотрятся бумаги финансового сектора, фундаментально интересны акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%, до 208,55 руб.), для которых целью движения выступает отметка 215 руб.

Рубль подогревается приближением пика налогового периода и аукционами Минфина РФ по размещению ОФЗ, поэтому продавать российскую валюту опасно даже спекулятивно.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, ключевыми темами на рынках остаются идеи общего замедления темпов роста мировой экономики (и реакции на данную тенденцию со стороны монетарных и фискальных властей), торговые противоречия США-Китай, а также локальные темы продолжающегося уже больше месяца "шатдауна" в Штатах и ситуация с Brexit.

В начале недели МВФ понизил прогноз темпов роста мировой экономики на этот год с 3,7% до 3,5%, что отчасти оказало негативное влияние на рисковые активы, однако в целом идея замедления экономического роста на текущий момент уже стала общерыночным консенсусом, поэтому вряд ли негативное влияние пересмотра прогнозов МВФ на рынки может быть продолжительным. По теме торгового соглашения США-Китай значимых новостей также пока не хватает: стороны дают позитивную оценку ходу дискуссии, но, согласно источникам СМИ, продвижения в вопросе защиты интеллектуальной собственности пока не удается достичь.

Что касается вопроса "шатдауна", то во вторник представители Республиканской и Демократической партий в Сенате согласовали вариант разрешения проблемы, идея которого состоит в раздельном рассмотрении предложений Д.Трампа о выделении бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой и средств на работу федерального правительства до 8 февраля, но газета NYT отмечает, что данному проекту сложно будет набрать необходимое квалифицированное большинство. Отсутствие явных драйверов пока заставляет смотреть в краткосрочной перспективе нейтрально на глобальные рынки.

Для российского рынка актуален сценарий движения индекса МосБиржи в диапазоне 2450-2480 пунктов. Среднесрочно рынок остается по-прежнему интересным, и при улучшении аппетита к риску на глобальных рынках на горизонте ближайшей пары недель сохраняются шансы на обновление исторических максимумов по индексу МосБиржи (2501 пункт), считает М.Поддубский.

Руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт также отмечает, что снижение внешних рынков было спровоцировано сообщениями, что администрация Д.Трампа отклонила предложение Пекина провести подготовительные совещания перед переговорами на высоком уровне, запланированными на следующую неделю. Позже эти разговоры опроверг экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, но инвесторы все равно почувствовали неладное.

Между тем правительство США до сих пор не возобновило полноценную работу, что начинает тревожить рынки, которые опасаются последствий затяжного "шатдауна" для экономики. Эти последствия в первую очередь отразятся на показателях доверия и настроениях, которые пока остаются "светлым пятном" в американской статистике, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду относительно нейтральный, но есть и позитивные моменты. Сырьевые валюты укреплялись на фоне заявлений китайского Минфина о планах фискального стимулирования экономики, нефть также растет, рубль имеет поводы для укрепления как в качестве реакции на будущие стимулы в Китае, так и благодаря повышенному спросу на рублевую ликвидность на фоне аукционов ОФЗ и налогового периода.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent пытается устоять выше важной краткосрочной поддержки $60,9 за баррель, ожидая свежей статистики по запасам сырья в США (на этой неделе публикация данных по запасам в США состоится на день позже: вечером в среду выйдут данные Американского института нефти, в четверг - данные Минэнерго США).

Ближайшими поддержками для индексов МосБиржи и РТС выступают уровни 2450 и 1155 пунктов, сопротивлениями - отметки 2475 и 1190 пунктов. Техническая картина на данный момент нейтральна и не противоречит ни краткосрочному росту, ни снижению. Индексу МосБиржи в целом открыта дорога к историческому максимуму, в район 2500 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+21,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+17,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,7%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,8%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,6%), бумаги "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (-4,3%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-3,9%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,266 млрд рублей (из них 2,784 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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