Нефть локально помогла рублю, но дальше расти будет непросто - FxPro

"Российская валюта прибавляла с утра в среду, развернувшись к росту после двух дней снижения. Тем не менее, стоит понимать, что глобальная ситуация неоднозначна. Основной негативный фактор состоит в том, что ключевые проблемы, которые тянут сейчас рынки вниз, остаются в силе. Так, проблема избытка нефти по-прежнему актуальна, в том числе из-за сезонности. Кроме того, среди позитивных факторов с утра на рынках были отмечены надежды на стимулы в Китае. Однако эта причина стоит за рыночным ралли с начала года - тут ничего нового. Кроме того, по мере приближения к уровням поддержки 75 по EUR/RUB и 66 по USD/RUB, валюту могут начать активно выкупать, что мы и видели в ноябре. Возобновление волны подстегнет спекулянтов присмотреться к новым покупкам вблизи этих отметок", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.