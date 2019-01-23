Сегодня поддержку рублю может оказать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 января - "Нордеа Банк"

"Российская валюта в ходе утренних торгов демонстрирует небольшое укрепление по отношению к бивалютной корзине после умеренно негативной динамики прошедшего торгового дня. Вчера рубль терял часть позиций, отражая снижение аппетита игроков к рисковым активам на фоне опубликованного накануне доклада МВФ о темпах роста мировой экономики, в котором организация снизила прогнозы по росту глобальной экономики на 0.2%. Тем не менее, сегодня поддержку рублю может оказать фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 число текущего месяца, а также проведение аукционов ОФЗ Министерством финансов РФ. Ведомство сегодня предложит участникам рынка два выпуска государственных бумаг общим объемом в 30 миллиардов рублей. Напомним, что на прошлой неделе министерство успешно разместило ОФЗ на 35 млрд. рублей, спрос на бумаги превысил предложение более чем в два раза. Ориентирами по паре USD/RUB выступят значения 65.8-66.8" , - отмечают аналитики "Нордеа Банка".