Учитывая наши надежды на оптимистичные торги в мире и восстановление цен на нефть, по-прежнему не исключаем увидеть достижение отметки 66.00/USD - РФПИ

"Несмотря на заметную волатильность в течение дня индекса доллара DXY к основным мировым валютам, большинство ЕМ валют во вторник снизились по отношению к USD. Рубль находился среди тех, кому удавалось показать относительно небольшое снижение (-0.2%), причем основные потери наблюдались вечером, когда нефть временно опускалась до почти до US$60.50/брл. Однако нефть быстро вернулась почти до US$62/брл, что возвращает рубль с открытия на более крепкие уровни. Обороты на рынке были довольно низкими, активного присутствия экспортеров не ощущалось. В целом, такая динамика рубля косвенно указывает на локальную сбалансированность рынка на текущих уровнях. Из новостей, некоторое внимание вчера привлекли лишь данные ЦБ о покупке валюты для Минфина на 7 млрд. руб. 21 января из положенных 15.6 млрд. руб. Этот факт интересен не столько половиной объема (вероятно, сегодня остаток появится в данных за 22 января), сколько невозможностью осуществить покупку USD расчетами 21 января из-за праздника в США. Вероятно, ЦБ покупал валюту через кросс-сделки с другими валютами и/или производными инструментами. Учитывая наши надежды на оптимистичные торги в мире и восстановление цен на нефть, по-прежнему не исключаем увидеть достижение отметки 66.00/USD", - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.