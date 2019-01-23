С позиции инвесторов построение сейчас существенных длинных позиций в коротких выпусках ОФЗ сочли бы излишним - Росбанк

"Сегмент ОФЗ провел вчерашний день в режиме консолидации, вторя динамике валютного сегмента и мировых финансовых площадок. В то же время прирост доходности по итогам сессии в очередной раз оказался минимальным - в пределах 1-3 бп. Помог тот факт, что Минфин выставил далеко не самое агрессивное предложение на сегодняшние первичные аукционы - 30 млрд руб. новых бумаг с акцентом на короткий участок кривой - 20 млрд руб. 3.5-летней серии 26209 в противовес 10 млрд руб. 15-летних 26225. Мы отмечаем тот факт, что у Минфина вторую неделю подряд получается преподносить рынку позитивные сюрпризы решением не нагнетать объемы первичного предложения долга. С другой стороны, с позиции инвесторов построение сейчас существенных длинных позиций в коротких выпусках ОФЗ мы сочли бы излишним. Кривая имеет положительный наклон, что слабо соотносится с перспективами отечественной ДКП - возможное ужесточение в краткосрочной перспективе с переходом к понижению ставки, начиная с 2020 года", - комментируют ситуацию в Росбанке.