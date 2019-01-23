Ждем успешного размещения ОФЗ на фоне снижения предложения от Минфина - Промсвязьбанк

ОФЗ с начала недели продолжают консолидироваться на достигнутых уровнях – во вторник доходность 10-летних госбумаг выросла на 1 б.п. – до 8,35% годовых, доходность 5-леток – выросла также на 1 б.п.- до 8,15% годовых, годовых – на 2 б.п. – до 7,77% годовых, оставаясь вблизи ключевой ставки, констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.

Минфин не стал увеличивать объем предложения бумаг на аукционе – сегодня к размещению будут предложены короткие 3,5-летние ОФЗ 26209 на 20 млрд руб. и 15-летние ОФЗ 26225 на 10 млрд руб.

"Таким образом, министерство не стало предлагать флоутеры / линкеры, сосредоточившись на классических госбумагах, - отмечает эксперт банка. - Снижение совокупного предложения до 30 млрд руб. против 35 млрд руб. неделей ранее дает повод ожидать успешного размещения выпусков. Ждем успешного размещения ОФЗ на фоне снижения предложения от Минфина. Также рекомендуем обратить внимание на завтрашнее размещение облигаций Магнита".