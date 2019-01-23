Задумываться об открытии "лонгов" по паре доллар-рубль следует лишь вблизи отметки 65,5 - Алор Брокер

"Рубль вчера не отреагировал на внешний негатив: пара доллар-рубль как ушла с утра к отметке 66,5, так и "простояла" там весь день практически без движения. В ближайшие дни рубль будет прежде всего поддерживать приближение пика налогового периода, поэтому продавать российскую валюту опасно даже спекулятивно. Кроме того, сегодня рубль может получить хорошую поддержку от аукционов Минфина по размещению ОФЗ, если они пройдут успешно. Задумываться об открытии "лонгов" по паре доллар-рубль следует лишь вблизи отметки 65,5, где неведомые силы разворачивали рубль весь последний квартал прошлого года", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.