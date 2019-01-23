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Главная / Мнения аналитиков / Фондовые торги откроются нейтрально - ИК "Атон"
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23 января 2019 года 09:59
Фондовые торги откроются нейтрально - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" считают, что в среду российский рынок акций начнет фондовую сессию на нейтральной территории.
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23 января 2019 года 19:36
Москва. 23 января. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам января. читать дальше
.23 января 2019 года 19:30
Рынок акций РФ в среду поднялся к историческому максимуму индекса МосБиржи на бумагах Татнефти, ФСК и Сбербанка
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в среду поднялся в район исторического максимума по индексу МосБиржи, зафиксированному 3 октября 2018 года (2501,59 пункта); локомотивом роста выступили бумаги "Татнефти", "ФСК ЕЭС" и Сбербанка на фоне улучшения настроений на внешних рынках после локального отката. читать дальше
.23 января 2019 года 19:10
Москва. 23 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), а также локально снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 января 2019 года 19:07
Рыночная конъюнктура по-прежнему зависима от развития событий в мировых торговых отношениях - ИК "Велес Капитал"
"Второй день подряд банки не предъявляли интереса к аукционам РЕПО o/n Федерального казначейства, хотя с начала года данный инструмент регулярно пользовался спросом, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В среду в банковскую систему... читать дальше
.23 января 2019 года 18:42
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 на 5% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.23 января 2019 года 18:21
Сегодня с утра российский рынок акций проигнорировал полуторапроцентное снижение американских рынков накануне и сразу же пошел вверх, отмечает аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. Впрочем, рост был до обеда, а после рынок лег в боковик, не предпринимая, однако, попыток фиксации прибыли. Лучше... читать дальше
.23 января 2019 года 17:45
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 90 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее... читать дальше
.23 января 2019 года 16:50
"Аукцион, конечно, оказался провальным: несмотря на премию около 5 б.п. к рыночной цене, разместить удалось только половину от предложенного объема. Однако не стоит считать это показателем, свидетельствующим о сломе новогоднего ралли на рынке госдолга и падении спроса на ОФЗ в целом. Выпуск ОФЗ... читать дальше
.23 января 2019 года 16:29
"К середине недели курс рубля не оставляет попыток укрепления к уровням вблизи отметки 66 - набор положительных факторов в виде восстановления нефтяных цен и налогового периода оказывает соответствующую поддержку. В среду общий настрой рынка, на наш взгляд, не претерпевает кардинальных изменений.... читать дальше
.23 января 2019 года 16:06
Ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок сегодня выглядит явно лучше остальных. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались считанные пункты. В первой половине дня ему удалось подскочить почти на 0,85%. При этом валютный РТС показывает более... читать дальше
.23 января 2019 года 15:56
Москва. 23 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря ряду позитивных факторов, в том числе дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января. читать дальше
.23 января 2019 года 15:34
Фактором, сдерживающим рост рубля, являются ежедневные операции Банка России по приобретению валюты для Минфина - БКС
"Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, после чего продолжила умеренно снижаться, опустившись к месячным минимумам. Пара EUR/RUB в среду также стартовала на отрицательной территории и демонстрирует сейчас умеренную нисходящую динамику, обновив месячный минимум. После двух дней нисходящей коррекции... читать дальше
.23 января 2019 года 15:12
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день... читать дальше
.23 января 2019 года 14:40
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о... читать дальше
.23 января 2019 года 14:16
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику... читать дальше
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