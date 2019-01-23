Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник в связи с новым витком опасений в отношении состояния мировой экономики. Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике. Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в среду на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, тайваньский TAIEX - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,17% после заседания Центробанка.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка. При этом в ежеквартальном макроэкономическом прогнозе ЦБ снизил оценку инфляции самыми быстрыми темпами за три года на фоне резкого падения цен на нефть в IV квартале. Однако ожидается, что инфляция продолжит постепенно восстанавливаться в направлении таргетируемого Центробанком уровня (около 2% годовых).

Вместе с тем цены на нефть в среду корректируются вверх после резкого падения накануне, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики. Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожал на 0,68%, до $61,92 за баррель. По итогам торгов во вторник котировка этого контракта упала на 1,98%, до $61,50 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,6% - до $53,33 за баррель. Накануне стоимость нефти с поставкой в марте уменьшилась на 1,91%, до $53,01 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций хотя и выросла во вторник почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,39 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,91 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 января снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,001%, опустившись до 578,6 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,54%), "Роснефть-002Р-04" (+0,25%) и "Газпромбанк БО-19" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,46%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,35%) и "Газпром капитал БО-04" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ставка 1-го купона пятилетних облигаций ПАО "Мобильные телесистемы" (MOEX: MTSS) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 22 января. Техническое размещение запланировано на 29 января.

Ставка 1-го купона 3-летних облигаций Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,95% годовых. Сбор заявок прошел 22 января. Техническое размещение запланировано на 29 января.

Финальный ориентир ставки 1-го купона четырехлетних облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) серии 001P-05P установлен в размере 9,15% годовых, объем размещения - 10 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,36% годовых. Сбор заявок прошел 22 января. Техническое размещение запланировано на 31 января.

Кроме того, Газпромбанк планирует 11 февраля разместить структурные облигации серии 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD объемом 700 млн рублей и серии 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD объемом 300 млн рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет каждый рабочий день с 10:00 МСК по 18:30 МСК в период с 30 января по 8 февраля. Дата погашения бондов - 11 февраля 2020 года. По облигациям предусмотрен 1 купонный период длительностью 365 дней со ставкой купона 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к значению одной обыкновенной акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) на "Московской бирже". Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом до 25 млрд рублей. Бумаги могут размещаться на срок до 5 лет.

ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") планирует начать 29 января размещение облигаций серии 001Р-09 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска - около 27 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,3% годовых. Облигации размещаются по закрытой подписке. Круг потенциальный приобретателей - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов (размещения субординированных облигаций). Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России 31 января начнет размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-55R объемом 1 млрд рублей. Дата погашения выпуска - 10 августа 2022 года. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.

Кроме того, Сбербанк России принял решение перенести размещение структурных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-49R объемом 3 млрд рублей с 31 января на 15 февраля. В связи с переносом размещения, сдвинулась и дата погашения выпуска с 28 января 2021 года на 12 февраля 2021 года. Новая дата окончания размещения 15 марта 2019 года, либо дата размещения последней облигации. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона со ставкой 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного, в частности, к цене обыкновенных акций компаний Tiffany & co (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже), LVMN (торгуются на Евронекст Париж) и Compagnie financiere richemont (торгуются на Швейцарской фондовой бирже). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 5-6-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 8,4% годовых. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 3-18-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,65 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена оферта через 4,5 года.