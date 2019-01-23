23 января 2019 года 09:52
Утренние прогнозы: внешний фон достаточно нейтрален
В среду утром у аналитиков нет единого мнения о старте фондовых торгов.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "По данным технического анализа, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 1150-1170 пунктов по индексу РТС. Внешний фон не дает оснований для продаж, но по-прежнему оказывает давление на активность инвесторов. Впрочем, действие факторов неопределенности в ближайшее время может ослабнуть. Так, в Сенате США на четверг назначено голосование, положительный исход которого позволит обеспечить финансирования работы правительства в течение трех недель. Тем временем оппозиционная партия лейбористов в Великобритании, как сообщается, готова рассмотреть возможность переноса срока Brexit, чтобы избежать неконтролируемого выхода страны из состава ЕС".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России относительно нейтральный. Впрочем, есть и позитивные моменты. Сырьевые валюты укреплялись на фоне заявлений китайского Минфина о планах фискального стимулирования экономики. Нефть также торговалась в небольшом "плюсе". Соответственно, можно прогнозировать, что на старте дня отечественный рынок как минимум не будет падать".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в среду складывается, на наш взгляд, нейтральная. Рост фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы и попытки роста цен на нефть окажут поддержку отечественному фондовому рынку. Сегодня внимания инвесторов заслуживают заседания Банка Японии и аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ на 30 млрд рублей".
"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок закрыл вчерашние торги вблизи нулевой отметки по индексу МосБиржи. В базовом сценарии сегодня ориентируемся на диапазон 2450-2480 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра российские акции отыграют падение фондовой Америки небольшими продажами. Возможно, индекс МосБиржи протестирует поддержку 2445 пунктов. Однако время "шортов" еще не пришло, пока мы советуем торговать от "лонга". Утренние продажи, скорее всего, будут выкуплены в течение дня".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением около 0,2-0,3%, в диапазоне 2460-2465 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2450, 2440 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2470, 2480 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2450 пунктов. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона, сложившееся сегодня утром".
Опубликовано: /Финмаркет/
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