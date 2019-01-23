.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть стабильна
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводство в декабре замедлился до 2%, за 2018 год ускорился до 2,9%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 2% после 2,4% в ноябре. Аналитики ожидали ускорения до 2,5%. За год повышение составило 2,9% при прогнозах роста на 3%
 
В КНР откроют российские кондитерские онлайн-магазины
На крупнейших электронных площадках в Китае будут созданы российские мультибрендовые магазины по продаже кондитерских изделий, рассказали "Известиям" в Минсельхозе. В Минсельхозе отметили, что видят значительные перспективы в продвижении...
 
В РФ предлагают ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения
Минэкономразвития предлагает ввести соцнорму потребления электроэнергии для населения. Ее разработка шла в рамках планов правительства по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике, Минэкономразвития дало предложения в рамках поручения...
 
Россияне возвращаются к сберегательной модели поведения
В 2019 году темпы увеличения сбережений граждан по сравнению с прошлым годом вырастут на 22%, всего за год россияне накопят 5,5 трлн рублей, следует из прогноза Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН),. В 2020-м граждане сберегут...
 
23 января 2019 года 09:38

Нефть стабильна

Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду практически стабильны.

Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник в связи с новым витком опасений в отношении состояния мировой экономики.

Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Как стало известно в понедельник, китайская экономика в 2018 году выросла минимальными темпами почти за три десятилетия - на 6,6%. Подъем, при этом, оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник созвал заседание высокопоставленных членов Коммунистической партии, в ходе которого дал понять, что стране необходимо быть готовой к непредсказуемым финансовым событиям в условиях ослабления глобального экономического роста, сообщила австралийская ABC.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до минимального уровня за три года, отметив, что торговые споры могут привести к еще более значительному замедлению экономического подъема.

Прогноз роста мирового ВВП на текущий год в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) понижен до 3,5% с ожидавшихся в октябре 3,7%. Фонд сохранил прогнозы для двух крупнейших экономик мира - США и Китая на 2019 год, они предусматривают замедление темпов роста на 0,4 процентных пункта для каждой из стран по сравнению с уровнем 2018 года.

Инвесторам переходится переваривать множество негативных новостей, отмечает аналитик JonesTrading Майкл О'Рурк.

"Они оценивают информацию о том, что США и Китай так и не достигли прогресса в переговорах по вопросу защиты интеллектуальной собственности, а также о том, что Пекин продолжает продвигать стратегию "Сделано в Китае 2025". А, кроме того, рынок видит сигналы продолжающегося ослабления экономического роста", - говорит эксперт.

По его словам, инвесторы предпочитают сделать шаг назад и дождаться данных о том, что думают политики и бизнесмены, участвующие во встрече в Давосе на этой неделе.

Статданные, обнародованные во вторник Национальной ассоциацией риэлторов США, указали на максимальные с ноября 2015 года темпы снижения продаж жилья на вторичном рынке в декабре 2018 года.

Продажи рухнули на 6,38% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,99 млн домов в пересчете на годовые темпы. В ноябре продажи составили 5,33 млн домов, а не 5,32 млн, как сообщалось ранее.

Показатель продаж жилья на вторичном рынке в США по итогам 2018 года составил 5,34 млн домов и был самым низким за три года.

Акции Johnson & Johnson (J&J) потеряли 1,5% во вторник. Финансовые показатели крупнейшего мирового производителя медицинских товаров за четвертый квартал 2018 года превзошли прогнозы экспертов. Однако прогноз J&J на 2019 год предусматривает снижение выручки по сравнению с минувшим годом.

Капитализация Halliburton упала на 3%, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность нефтесервисной компании за четвертый квартал.

Квартальные результаты страховой компании Travelers Companies Inc. за минувший квартал также превзошли прогнозы рынка. Ее акции подешевели на 1,3%.

Цена акций eBay Inc. взлетела на 6% после того, как Elliott Management Corp. опубликовала письмо, направленное менеджменту компании, в котором представила пятиступенчатый план, способный, по ее мнению, увеличить стоимость акций eBay к концу 2020 года до $55-$63. Стоимость бумаг eBay на закрытие предыдущей сессии составила $31.

Стоимость бумаг Arconic рухнула на 16%. Во вторник стало известно, что сделка по продаже американской компании, выделенной в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp., сорвалась, совет директоров отказался от идеи продажи, поскольку не нашел покупателя на весь объем активов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 22 января упал на 301,87 пункта (1,22%) и составил 24404,48 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 37,81 пункта (1,42%) - до 2632,9 пункта.

Nasdaq Composite потерял 136,87 пункта (1,91%) и составил 7020,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, тайваньский TAIEX - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,1% после заседания Центробанка.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка.

При этом в ежеквартальном макроэкономическом прогнозе ЦБ снизил оценку инфляции самыми быстрыми темпами за три года на фоне резкого падения цен на нефть в IV квартале. Однако ожидается, что инфляция продолжит постепенно восстанавливаться в направлении таргетируемого Центробанком уровня (около 2% годовых).

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Стоимость бумаг Japan Display, поставщика Apple, взлетела на 17,5% на информации WSJ о том, что компания, столкнувшаяся со снижением спроса из-за более слабых, чем ожидалось, продаж iPhone XR, рассчитывает получить финансовую помощь от группы инвесторов.

Акции других поставщиков Apple - AAC Technologies и Sunny Optical - теряют соответственно 1,2% и 1,9% на торгах в Гонконге.

Бумаги Subaru Corp. упали в цене на 3,5%. Японский автопроизводитель сообщил, что его единственное предприятие в Японии, на долю которого приходится порядка 60% всех производственных мощностей компании, может прекратить работу почти на две недели из-за выявленного Subaru дефекта в детали усилителя руля.

Акции нефтяных компаний снижаются в связи с падением цен на нефть по итогам торгов во вторник. Стоимость бумаг CNOOC опустилась на 1,9%, акции австралийских Woodside Petroleum и Oil Search теряют соответственно 1,3% и 1,1%.

Цены на нефть в среду практически стабильны после резкого падения накануне, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск подорожал на 2 цента (0,03%), до $61,52 за баррель. По итогам торгов во вторник котировка этого контракта упала на $1,24 (1,98%), до $61,50 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4 цента (0,08%) - до $52,97 за баррель. Накануне стоимость нефти с поставкой в марте уменьшилась на $1,03 (1,91%), до $53,01 за баррель. Во вторник завершились торги февральским контрактом на WTI, который в последнюю сессию опустился на 2,3%, до $52,57 за баррель.

Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США о буровой активности. Наибольший прирост, на 23 тыс. б/с по сравнению с январем, ожидается в Пермском бассейне, который охватывает часть западного Техаса и юго-востока Нью-Мексико.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 января 2019 года 19:36
Рубль укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря росту спроса на рисковые активы
Москва. 23 января. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря росту спроса на рисковые активы и подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам января.    читать дальше
.
23 января 2019 года 19:30
Рынок акций РФ в среду поднялся к историческому максимуму индекса МосБиржи на бумагах Татнефти, ФСК и Сбербанка
Москва. 23 января. Рынок акций РФ в среду поднялся в район исторического максимума по индексу МосБиржи, зафиксированному 3 октября 2018 года (2501,59 пункта); локомотивом роста выступили бумаги "Татнефти", "ФСК ЕЭС" и Сбербанка на фоне улучшения настроений на внешних рынках после локального отката.    читать дальше
.
23 января 2019 года 19:10
Цены евробондов РФ в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса на активы EM
Москва. 23 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подрастают на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), а также локально снизившихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) плавно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
23 января 2019 года 19:07
Рыночная конъюнктура по-прежнему зависима от развития событий в мировых торговых отношениях - ИК "Велес Капитал"
"Второй день подряд банки не предъявляли интереса к аукционам РЕПО o/n Федерального казначейства, хотя с начала года данный инструмент регулярно пользовался спросом, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - В среду в банковскую систему...    читать дальше
.
23 января 2019 года 18:42
"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR X5 на 5%, сохранив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 на 5% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг была оставлена без изменения. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в...    читать дальше
.
23 января 2019 года 18:21
Завтра ждем обновление рекорда Индекса Мосбиржи - Алор Брокер
Сегодня с утра российский рынок акций проигнорировал полуторапроцентное снижение американских рынков накануне и сразу же пошел вверх, отмечает аналитик "Алор Брокер" Евгений Корюхин. Впрочем, рост был до обеда, а после рынок лег в боковик, не предпринимая, однако, попыток фиксации прибыли. Лучше...    читать дальше
.
23 января 2019 года 17:45
Альфа-банк поднял оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 5%, подтвердив рейтинг "покупать"
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с 90 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее...    читать дальше
.
23 января 2019 года 16:50
Аукцион ОФЗ оказался провальным - БКС
"Аукцион, конечно, оказался провальным: несмотря на премию около 5 б.п. к рыночной цене, разместить удалось только половину от предложенного объема. Однако не стоит считать это показателем, свидетельствующим о сломе новогоднего ралли на рынке госдолга и падении спроса на ОФЗ в целом. Выпуск ОФЗ...    читать дальше
.
23 января 2019 года 16:29
Дорожающая нефть и налоговый период двигают курс рубля к максимумам года - БКС
"К середине недели курс рубля не оставляет попыток укрепления к уровням вблизи отметки 66 - набор положительных факторов в виде восстановления нефтяных цен и налогового периода оказывает соответствующую поддержку. В среду общий настрой рынка, на наш взгляд, не претерпевает кардинальных изменений....    читать дальше
.
23 января 2019 года 16:06
Ближе к закрытию основной сессии на российском фондовом рынке может начаться фиксация прибыли - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок сегодня выглядит явно лучше остальных. Рублёвый индекс "Московской биржи" изо всех сил пытается обновить исторический максимум, до которого остались считанные пункты. В первой половине дня ему удалось подскочить почти на 0,85%. При этом валютный РТС показывает более...    читать дальше
.
23 января 2019 года 15:56
Рубль умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря нефти и налоговым выплатам
Москва. 23 января. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря ряду позитивных факторов, в том числе дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность перед пиком налоговых выплат января.    читать дальше
.
23 января 2019 года 15:34
Фактором, сдерживающим рост рубля, являются ежедневные операции Банка России по приобретению валюты для Минфина - БКС
"Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, после чего продолжила умеренно снижаться, опустившись к месячным минимумам. Пара EUR/RUB в среду также стартовала на отрицательной территории и демонстрирует сейчас умеренную нисходящую динамику, обновив месячный минимум. После двух дней нисходящей коррекции...    читать дальше
.
23 января 2019 года 15:12
Фунт "ликует" - eToro
"Участники рынка все больше уверены в том, что Британии удастся избежать "жесткого" сценария выхода из ЕС. По крайней мере, такая вероятность растет вместе с перспективой переноса официальной даты Брекзита. На этом фоне закономерно растет привлекательность фунта, который укрепляется третий день...    читать дальше
.
23 января 2019 года 14:40
Торговые споры не приводят к смене тренда на американском рынке облигаций - Julius Baer
"Прошлым летом аналитики Julius Baer писали в стратегическом обзоре: "Торговые споры: много шума, но слабый эффект". Последние события полностью укладываются в этот сценарий. Недавняя волатильность мировых фондовых площадок была в определенной мере спровоцирована новостями (позже опровергнутыми) о...    читать дальше
.
23 января 2019 года 14:16
Рынок энергоносителей в красной зоне, цены на газ продолжат падать в Европе - Julius Baer
Во вторник все индикаторы рынка энергоносителей находились в красной зоне, однако для каждого из них были свои причины, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Рынок нефти внимательно следит за настроениями по поводу экономического роста, а негативную динамику...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.