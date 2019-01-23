Нефть стабильна

Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду практически стабильны.

Американские фондовые индексы завершили существенным снижением торги во вторник в связи с новым витком опасений в отношении состояния мировой экономики.

Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Как стало известно в понедельник, китайская экономика в 2018 году выросла минимальными темпами почти за три десятилетия - на 6,6%. Подъем, при этом, оказался чуть выше ориентира правительства, составлявшего около 6,5%.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник созвал заседание высокопоставленных членов Коммунистической партии, в ходе которого дал понять, что стране необходимо быть готовой к непредсказуемым финансовым событиям в условиях ослабления глобального экономического роста, сообщила австралийская ABC.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до минимального уровня за три года, отметив, что торговые споры могут привести к еще более значительному замедлению экономического подъема.

Прогноз роста мирового ВВП на текущий год в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) понижен до 3,5% с ожидавшихся в октябре 3,7%. Фонд сохранил прогнозы для двух крупнейших экономик мира - США и Китая на 2019 год, они предусматривают замедление темпов роста на 0,4 процентных пункта для каждой из стран по сравнению с уровнем 2018 года.

Инвесторам переходится переваривать множество негативных новостей, отмечает аналитик JonesTrading Майкл О'Рурк.

"Они оценивают информацию о том, что США и Китай так и не достигли прогресса в переговорах по вопросу защиты интеллектуальной собственности, а также о том, что Пекин продолжает продвигать стратегию "Сделано в Китае 2025". А, кроме того, рынок видит сигналы продолжающегося ослабления экономического роста", - говорит эксперт.

По его словам, инвесторы предпочитают сделать шаг назад и дождаться данных о том, что думают политики и бизнесмены, участвующие во встрече в Давосе на этой неделе.

Статданные, обнародованные во вторник Национальной ассоциацией риэлторов США, указали на максимальные с ноября 2015 года темпы снижения продаж жилья на вторичном рынке в декабре 2018 года.

Продажи рухнули на 6,38% по сравнению с предыдущим месяцем - до 4,99 млн домов в пересчете на годовые темпы. В ноябре продажи составили 5,33 млн домов, а не 5,32 млн, как сообщалось ранее.

Показатель продаж жилья на вторичном рынке в США по итогам 2018 года составил 5,34 млн домов и был самым низким за три года.

Акции Johnson & Johnson (J&J) потеряли 1,5% во вторник. Финансовые показатели крупнейшего мирового производителя медицинских товаров за четвертый квартал 2018 года превзошли прогнозы экспертов. Однако прогноз J&J на 2019 год предусматривает снижение выручки по сравнению с минувшим годом.

Капитализация Halliburton упала на 3%, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность нефтесервисной компании за четвертый квартал.

Квартальные результаты страховой компании Travelers Companies Inc. за минувший квартал также превзошли прогнозы рынка. Ее акции подешевели на 1,3%.

Цена акций eBay Inc. взлетела на 6% после того, как Elliott Management Corp. опубликовала письмо, направленное менеджменту компании, в котором представила пятиступенчатый план, способный, по ее мнению, увеличить стоимость акций eBay к концу 2020 года до $55-$63. Стоимость бумаг eBay на закрытие предыдущей сессии составила $31.

Стоимость бумаг Arconic рухнула на 16%. Во вторник стало известно, что сделка по продаже американской компании, выделенной в 2016 году из алюминиевого гиганта Alcoa Corp., сорвалась, совет директоров отказался от идеи продажи, поскольку не нашел покупателя на весь объем активов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 22 января упал на 301,87 пункта (1,22%) и составил 24404,48 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 37,81 пункта (1,42%) - до 2632,9 пункта.

Nasdaq Composite потерял 136,87 пункта (1,91%) и составил 7020,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду на противоречивых сигналах о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, тайваньский TAIEX - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,1% после заседания Центробанка.

Банк Японии сохранил основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, завершившегося в среду. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%, говорится в сообщении ЦБ. Решения совпали с ожиданиями рынка.

При этом в ежеквартальном макроэкономическом прогнозе ЦБ снизил оценку инфляции самыми быстрыми темпами за три года на фоне резкого падения цен на нефть в IV квартале. Однако ожидается, что инфляция продолжит постепенно восстанавливаться в направлении таргетируемого Центробанком уровня (около 2% годовых).

Статданные, опубликованные в среду японским Минфином, указали на максимальное более чем за два года сокращение экспорта из Японии в декабре 2018 года в связи с резким падением спроса со стороны Китая. На этом фоне Япония зафиксировала дефицит баланса внешней торговли в минувшем году впервые за три года.

Негативом для рынка стала информация СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложение Китая направить в Штаты заместителей министра торговли и финансов для проведения подготовительных переговоров перед готовящейся 30-31 января встречей вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

По данным источников газеты Financial Times, американская сторона отказалась от предложения о проведении подготовительных переговоров из-за отсутствия прогресса в обсуждении двумя странами ряда ключевых вопросов - принудительного трансфера технологий и масштабных структурных реформ в китайской экономике.

Позднее советник Белого дома по вопросам экономики Ларри Кадлоу опроверг информацию о том, что Вашингтон отклонил инициативу Пекина, пишет MarketWatch.

Стоимость бумаг Japan Display, поставщика Apple, взлетела на 17,5% на информации WSJ о том, что компания, столкнувшаяся со снижением спроса из-за более слабых, чем ожидалось, продаж iPhone XR, рассчитывает получить финансовую помощь от группы инвесторов.

Акции других поставщиков Apple - AAC Technologies и Sunny Optical - теряют соответственно 1,2% и 1,9% на торгах в Гонконге.

Бумаги Subaru Corp. упали в цене на 3,5%. Японский автопроизводитель сообщил, что его единственное предприятие в Японии, на долю которого приходится порядка 60% всех производственных мощностей компании, может прекратить работу почти на две недели из-за выявленного Subaru дефекта в детали усилителя руля.

Акции нефтяных компаний снижаются в связи с падением цен на нефть по итогам торгов во вторник. Стоимость бумаг CNOOC опустилась на 1,9%, акции австралийских Woodside Petroleum и Oil Search теряют соответственно 1,3% и 1,1%.

Цены на нефть в среду практически стабильны после резкого падения накануне, вызванного опасениями, что торговые споры США и Китая дополнительно ухудшат перспективы мировой экономики.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск подорожал на 2 цента (0,03%), до $61,52 за баррель. По итогам торгов во вторник котировка этого контракта упала на $1,24 (1,98%), до $61,50 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4 цента (0,08%) - до $52,97 за баррель. Накануне стоимость нефти с поставкой в марте уменьшилась на $1,03 (1,91%), до $53,01 за баррель. Во вторник завершились торги февральским контрактом на WTI, который в последнюю сессию опустился на 2,3%, до $52,57 за баррель.

Добыча нефти на семи основных сланцевых месторождениях США в феврале поднимется на 62 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 8,179 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США о буровой активности. Наибольший прирост, на 23 тыс. б/с по сравнению с январем, ожидается в Пермском бассейне, который охватывает часть западного Техаса и юго-востока Нью-Мексико.