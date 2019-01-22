Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти; "Россети" выстрелили к максимуму с ноября 2017г

Москва. 22 января. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" и индексов, несмотря на откат мировых площадок и ощутимое падение нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ); акции "Россетей" без новостей выстрелили к максимуму более чем за год, а бумаги "Мечела" поднялись к максимумам ноября-декабря на новостях о реструктуризации долгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2468,73 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1169,79 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3%.

Доллар подрос до 66,49 рубля (+0,1 рубля).

Госдума РФ на заседании во вторник отклонила законопроект, который устанавливает для компаний, более 50% акций в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности, обязанность направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Законопроект был внесен фракцией "Справедливая Россия" в марте 2018 года.

Между тем, реакция рынка акций на эти новости оказалась нейтральной, а бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) по итогам дня даже подросли на 0,1%.

Между тем, в последний час торгов выстрелили акции "Россетей" - до 0,94 рубля (+5,6%) - максимум на закрытие с начала ноября 2017 года; объем торгов превысил 574 млн рублей. Резкий скачок цен, по оценкам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", мог стать следствием вынужденного закрытия "коротких" позиций спекулянтами (открытых на новостях об отклонении Госдумой законопроекта о дивидендах госкомпаний) в условиях неожиданного отскока рынка вверх при негативном внешнем фоне.

Также выросли во вторник акции "Мечела": обыкновенные акции подорожали до 83,814 руб. (+3%), "префы" - до 106,35 руб. (+2,8%). Здесь рынок отреагировал ростом на сообщение металлурга о завершении реструктуризации синдицированного предэкспортного кредита (PXF) на $1 млрд.

Рефинансирование PXF позволило уменьшить долю нереструктурированной задолженности "Мечела" с 22% до 8%, сократить количество зарубежных кредиторов в общем объеме кредитного портфеля, синхронизировать условия и график погашения задолженности с текущими условиями по кредитам российских банков, а также снизить стоимость заимствования, отметила финансовый директор компании Нелли Галеева, чьи слова приводятся в сообщении "Мечела". Выкуп задолженности у кредиторов позволил "Мечелу" получить финансовый доход в размере около 13 млрд рублей.

Также подросли акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%).

Акции "Системы" с начала года прибавили в цене порядка 20% на ожиданиях продажи компанией контрольного пакета "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,5%) (АФК владеет 52,1% в "Детском мире").

Подешевели во вторник акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, во вторник снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 1,2%), минусуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,6-1%) и Америка (индекс S&P 500 снижается на 1%) после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста мировой экономики.

Так, МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году по сравнению с октябрьской версией прогноза на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%. Прогноз МВФ роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

В Германии во вторник вышла слабая статистика института Zew по деловому доверию к экономике страны: индикатор отношения к текущей ситуации упал до 27,6 пункта при прогнозах снижения до 43 пунктов с декабрьских 45,3 пункта. Индекс доверия в перспективе на ближайшие 6 месяцев вырос до минус 15 пунктов при прогнозах снижения до минус 18,5 пункта с декабрьских минус 17,5 пункта.

Нефть во вторник ускорила откат на опасениях сокращения спроса на сырье, цена Brent упала на $2,1 относительно уровня при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $60,77 за баррель (-3,1% и +0,1% накануне), мартовская цена WTI - $52,16 за баррель (-3,5%).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, негативный внешний фон обусловил некоторое снижение отечественных индексов, хотя даже падение котировок Brent ниже $61 за баррель существенно не ухудшило положение отечественного рынка. После неприятной статистики ВВП Китая негатива добавил МВФ, который вновь ухудшил прогноз по росту мировой экономики в текущем году. Однако это уже не стало сильным ударом по рынкам, так как самые внушительные страхи последнего времени связаны с торговыми войнами.

Между тем, основные участники этого процесса демонстрируют стремление к преодолению возникших противоречий, в том числе с учетом интересов финансовых рынков. Соответственно, движения российских акций в большей степени обусловлены локальными историями и предпочтениями местных инвесторов, а не влиянием внешних настроений. В последнее время розничный сектор является основным поставщиком положительных новостей. Инфляция к середине января оказалась не столь высокой, как ожидали экономисты, а расходы россиян приблизились к докризисным уровням. Соответственно, во вторник подросли бумаги X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, "Магнита" и "Детского мира". В прессе активно обсуждают возможность списания газовых долгов отдельных регионов, но схожая проблема существует и у энергетиков. Поэтому нельзя исключать каких-то точечных решений и в этой сфере. Соответственно, электроэнергетики обнаружили себя среди наиболее активно падающих акций. Для "Газпрома" негативом стали переговоры по транзиту газа через территорию Украины: компанию фактически призывают принять условия, по которым необходимо будет прокачивать объемы, которые гарантированно принесут прибыль транзитной стране, хотя интересы самого "Газпрома" отодвинуты на второй план.

В Европе продолжают переживать по поводу замедления китайской и мировой экономики. Плюс к этому свежие "твиты" от президента США Д.Трампа указывают на слабое продвижение переговоров Вашингтона и Пекина по торговым вопросам. Д.Трамп призвал Китай принять решение по реальной сделке, а не заниматься переливанием из пустого в порожнее, отмечает аналитик.

Нефть просела вместе с прочими рискованными активами из-за негативных прогнозов по мировой экономике. В качестве очередного неприятного сюрприза можно отметить рост ВВП Ю.Кореи, который замедлился до 2,7% в 2018 году, что является самым низким темпом расширения за шесть лет. Если говорить с позиций технического анализа, то неспособность котировок Brent закрепиться выше $63-63,4 за баррель допускает движение в район $56,5-57 за баррель, полагает эксперт.

Негативом для рынка США также может стать новость, что США формально обратились к Канаде с просьбой экстрадировать финансового директора Huawei, которую обвиняют в нарушении режима санкций против Ирана. Бюджетный кризис в США продолжается уже 31 день подряд, и пока нет признаков его скорого завершения. Естественно, что камнем преткновения остается политика в сфере нелегальной эмиграции, которая является источником дешевой и бесправной рабочей силы для заполнения ряда неквалифицированных рабочих мест в США, считает А.Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что нефть подешевела на опасениях относительно замедления мирового экономического роста, в Европе торги проходят на умеренно пессимистичной ноте. Индексы МосБиржи и РТС удержались выше поддержек 2450 и 1155 пунктов. В ближайшие сессии сохраняется опасность проверки на прочность указанных отметок, поскольку на мировых рынках вновь начинает преобладать тенденция уклонения от риска. Сопротивлениями для индикаторов выступают отметки 2475 и 1190 пунктов.

Из отдельных бумаг аналитик обратила внимание на акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,2%, до 55,4 руб.), которые после публикации операционных результатов компании за прошлый год поднялись к максимумам с декабря. При этом с технической точки зрения они пытаются закрепиться выше среднесрочного сопротивления 55,8 руб., преодоление которого откроет дорогу в район 57,65 руб. Показания дневного графика умеренно позитивны и не исключают дальнейшего повышения, однако "быкам" лучше дождаться закрепления цены выше сопротивления по итогам любого торгового дня, считает Е.Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, техническая картина на графике индекса МосБиржи не ухудшилась и продолжает говорить в пользу продолжения восходящей динамики. Рынок продолжает находиться выше основных восходящих трендов, при этом на прошлой неделе он вышел вверх из 3-месячной широкой консолидации между уровнями 2300 и 2450 пунктов. Теперь отметка 2450 пунктов выступает для рынка ближайшей поддержкой, и в случае углубления коррекции, от этого уровня "быки" могут попытаться перехватить инициативу и возобновить восходящую динамику.

Сдержанная реакция рубля на существенное снижение нефти, возможно, связана с приближение налоговых выплат, что способствует увеличению предложения иностранной валюты на рынке. В рамках этого года "медведям" в долларе удалось пробить восходящий тренд, берущий начало от минимумов 2018 года и подтвердить пробой, уходом ниже поддержки, расположенной на уровне 67 рублей. Это говорит в пользу возможного продолжения негативной динамики в американской валюте, целью которого может выступать уровень 65 руб./$1, являющийся в текущий момент ближайшей поддержкой, считает аналитик.

Начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин полагает, что продолжающийся "шатдаун" в США можно рассматривать с оптимистичной точки зрения применительно к России: из-за политического кризиса в Америке пока утихли все разговоры про новый пакет санкций против РФ, хотя затишье явно продлится недолго.

Нефть пока держится выше $60 за баррель, основным позитивом для рынка выступает исполнение договоренностей ОПЕК+ по сокращению производства нефти, а также продолжающееся третью неделю подряд сокращение общего числа действующих буровых установок в США (последнее сокращение на 21 установку стало наибольшим недельным снижением с февраля 2016г).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-12,2% и -11,9% "префы"), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-7,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-4,5%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-4,3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+39,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+39,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+5,7%), МГТС (MOEX: MGTS) (+4% и +4,3% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,717 млрд рублей (из них 10,635 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).