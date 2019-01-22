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22 января 2019 года 19:37

Рубль лишь слегка снижается к доллару и евро во вторник вечером, несмотря на заметное падение нефти

Москва. 22 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль лишь слегка снижается к бивалютной корзине, несмотря на заметное падение нефтяных котировок.

Курс доллара США составил 66,51 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,535 руб./EUR1, поднявшись на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,4 копейки - до 70,57 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро, отмечаемое 22 января, связано, прежде всего, с отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которые заметно падают на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 3,12% - до $60,78 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 3,48% - до $52,16 за баррель.

Аналитики ожидают, что торможение роста в Китае и по миру в целом уменьшит потребление сырья, в том числе углеводородного. Накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает повышения глобального ВВП на 3,6%. До этого Китай сообщил о том, что ВВП страны увеличился в прошлом году на 6,6%, минимальными темпами почти за три десятилетия. Кроме того, во вторник глава МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявила, что "риски более резкого падения мирового роста усилились в последнее время".

"Сегодня на внутреннем валютном рынке ничего особенного не происходит, несмотря на ухудшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Нефть во вторник снижается, но в целом ценовые уровни принципиально не меняются в течение последних нескольких дней, в частности колебания барреля Brent не выходят за рамки $60-63. Вероятно, для того, чтобы нефтяной фактор как-то значимо сказался на динамике рубля, нужен либо новый прорыв вверх, либо падение Brent ниже $60. Но пока все происходит в рамках бокового диапазона. Динамика пары "евро-доллар", на которую сейчас многие инвесторы также обращают внимание, слабо негативная, при этом евро подошел к уровню сильной поддержки, и поэтому сегодня весь день топчется на месте, не оказывая заметного влияния на внутренний валютный рынок. На геополитическом фронте сейчас также затишье. Все это и ведет к тому, что рубль не демонстрирует какой-то яркой динамики. Отсутствие идей на рынке отражается и на объемах торгов, которые сегодня довольно скромные", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, во вторник рубль немного снижается по отношению к доллару. Американская валюта демонстрирует укрепление практически на всех площадках развивающихся рынков, а индекс доллара DXY обновил максимум с начала января. Глобальный рост американской валюты обусловлен опасениями инвесторов по поводу ухудшения торговых отношений между США и другими странами и негативным влиянием данного процесса на мировую экономику. Давление на рубль оказывают и снижающиеся котировки нефти. Тем не менее, следует отметить, что потери рубля на общем фоне валют emerging markets выглядят относительно скромными, и подъем доллара выше отметки 66,5 руб. дается с трудом.

"С учетом того, что накануне доллар опускался до минимума за последние полторы недели, можно ожидать, что в ближайшие дни экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию отечественной валюты для более выгодной продажи валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам в конце недели. В частности, продажи валюты будут усиливаться выше уровня 66,5 руб., что должно сдерживать дальнейшее продвижение доллара в район 67 руб.", - полагает Ю.Кравченко.

В свою очередь старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова отмечает, что российский рубль во вторник незначительно слабеет в парах с иностранными валютами. С одной стороны, доллар наступает и усиливает свои позиции на мировом валютном рынке, и никакой шатдаун его не пугает. С другой стороны - рубль не падает из-за эффекта налогового периода и относительно высоких цен на сырье. Нефть даже с учетом сегодняшней распродажи остается более-менее дорогой по сравнению с декабрьскими уровнями, в частности Brent устойчиво торгуется выше отметки $60 за баррель.

Как считают аналитики Нордеа банка, давление на акции и валюты развивающихся стран возросло на фоне повышения опасений, связанных с перспективами роста мировой экономики. Накануне МВФ снизил ожидания по темпам глобального экономического роста в 2019 и 2020 годах (до 3,5% и 3,6%, соответственно). Кроме того, повышение спроса на защитные активы приводит к давлению на нефтяные котировки, что также отрицательно транслируется в динамику рубля. В то же время, фактор налоговых платежей и предстоящие аукционы по размещению ОФЗ способны в краткосрочной перспективе ограничить внешний негатив в отношении рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 января на 18,65 копейки, до 66,5499 руб./$1, и поднял курс евро на 0,6 копейки, до 75,5541 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 20,87 копейки по отношению к пятнице и составил 66,5201 руб./$1 (в понедельник торги данными контрактами не проводились в связи с праздничным днем в США). Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 11,2 копейки к уровню понедельника, поднявшись до 66,5143 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 992,801 млн, из которых $824,187 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 168,614 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к понедельнику на 1,77 копейки, до 75,5498 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 0,79 копейки и составил 75,5217 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR572,932 млн, из которых EUR216,105 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR356,827 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России провел во вторник, 22 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 993,7 млрд рублей (при лимите 1,14 трлн рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 15 января, банки разместили в ЦБ 1,24 трлн рублей (при лимите 1,54 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 22 января также провел аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 16-го и 17-го выпусков. Центробанку удалось разместить все выставленные на аукцион бумаги, в частности КОБР 16-го выпуска были размещены на 6,412 млрд рублей по цене отсечения 99,981% от номинала (при общем спросе 26,511 млрд рублей). Кроме того, Банк России разместил бумаги 17-го выпуска на 72,961 млрд рублей по цене отсечения 99,96% от номинала (при общем спросе 126 млрд рублей).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник умеренно подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 22 января выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 6 б.п., до 8,01% годовых. При этом ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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