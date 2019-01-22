22 января 2019 года 18:52
Цены евробондов РФ во вторник изменяются незначительно после ралли начала года
Москва. 22 января. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны после произошедшего с начала года ценового ралли. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 21 января и составила 110,19% от номинала, что соответствует доходности 4,04% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 21 января на 10 базисных пунктов, составив 98,51% от номинала. Их доходность снизилась на 4 базисных пункта, до 2,55% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 5,5 пункта по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 149 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 12 базисных пунктов - до 110,22% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,14% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 106,06% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 5,17% годовых). Бумаги с погашением 2026 году снизились в цене по отношению к 21 января на 20 базисных пунктов, до 101,18% от номинала, что соответствует доходности 4,56% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, подешевев до 103,45% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 3,05% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 13 базисных пунктов - до 98% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 5,39% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 4 пункта, до 97,42% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,625% годовых).
"С начала года мы наблюдали активный ценовой рост российских еврооблигаций. При этом, если в "коротких" выпусках евробондов РФ рост котировок составил с начала года порядка 30-50 базисных пунктов, то в "длинных" бумагах он достигает 5 процентных пунктов. И причин здесь несколько. С одной стороны, активность покупателей стимулировалась растущей нефтью и общемировым улучшением сантимента в отношении emerging markets. С другой стороны, локально снизились санкционные риски из-за того, что Конгресс США сейчас не может рассмотреть новые ограничительные меры против России вследствие приостановки работы правительства. Таким образом, санкционная премия временно ушла из цен. Вместе с тем, к настоящему времени все эти позитивные факторы уже отыграны рынком, и поэтому сегодня мы не наблюдаем какой-либо активности ни со стороны покупателей, ни со стороны продавцов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик по рынку облигаций Райффайзенбанка Денис Порывай.
Опубликовано: /Интерфакс/
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