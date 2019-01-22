БКС убрал из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" бумаги Северстали и ММК, добавил "префы" Сбербанка и акции ФСК

"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее акции "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и включив привилегированные акции Сбербанка России (MOEX: SBER) и бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова.

Таким образом, в дивидендной корзине "Топ-5 акций компаний РФ" от "БКС Глобал Маркетс" в настоящее время находятся "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) (привилегированные акции), "Татнефть" (MOEX: TATN) (привилегированные акции), VEON, ФСК и Сбербанк (привилегированные акции).

Как отмечается в обзоре, падение цен на сталь оказалось сильнее, чем ожидали аналитики. "Мы выводим из дивидендной корзины акции двух стальных компаний, поскольку фундаментальные характеристики сектора ухудшаются быстрее, чем мы прогнозировали", - пишет эксперт.

Между тем в корзину были возвращены "префы" Сбербанка, которые, как отмечает стратег, предлагают самую высокую дивдоходность в российском финансовом секторе (исходя из коэффициента выплат 50% от чистой прибыли за 2018 год) - 10,7% на следующие 12 месяцев, что в три раза выше банков EM и EMEA. Кроме того, топ-5 пополнили акции ФСК с ожидаемой дивдоходностью на 12 месяцев 10,9%.

Дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" - это равновзвешенный портфель, состоящий из пяти акций РФ с наивысшей ожидаемой дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев и минимальным порогом ликвидности на уровне не менее $0,5 млн среднего дневного объема торгов за три месяца (3M ADTV).