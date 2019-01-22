Рубль слегка снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне отрицательной коррекции нефти

Москва. 22 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 66,475 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,51 руб./EUR1, поднявшись на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,4 копейки - до 70,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 23 января на 18,65 копейки, до 66,5499 руб./$1, и поднял курс евро на 0,6 копейки, до 75,5541 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро, отмечаемое 22 января, связано, прежде всего, с отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которые снижаются во вторник на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,93% - до $61,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 1,83% - до $53,05 за баррель.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,7%. В 2020 году фонд ожидает подъема глобального ВВП на 3,6%. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 процентного пункта - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. До этого Китай сообщил о том, что ВВП страны увеличился в прошлом году на 6,6%, минимальными темпами почти за три десятилетия. Кроме того, глава МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявила, что "риски более резкого падения мирового роста усилились в последнее время".

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, к середине дня во вторник рубль немного снижался по отношению к доллару. Американская валюта демонстрировала укрепление практически на всех площадках развивающихся рынков, а индекс доллара DXY в первой половине дня обновил максимум с начала января. Глобальный рост американской валюты обусловлен опасениями инвесторов по поводу ухудшения торговых отношений между США и другими странами и негативным влиянием данного процесса на мировую экономику. Давление на рубль оказывают и снижающиеся котировки нефти. Тем не менее, следует отметить, что потери рубля на общем фоне валют emerging markets выглядели относительно скромными, и подъем доллара выше отметки 66,5 руб. дается с трудом.

"С учетом того, что накануне доллар опускался до минимума за последние полторы недели, можно ожидать, что в ближайшие дни экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию отечественной валюты для более выгодной продажи валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам в конце недели. В частности, продажи валюты будут усиливаться выше уровня 66,5 руб., что должно сдерживать дальнейшее продвижение доллара в район 67 руб.", - полагает Ю.Кравченко.

В свою очередь старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова отмечает, что российский рубль во вторник днем незначительно слабеет в парах с иностранными валютами. С одной стороны, доллар наступает и усиливает свои позиции на мировом валютном рынке, и никакой шатдаун его не пугает. С другой стороны - рубль не падает из-за эффекта налогового периода и относительно высоких цен на сырье. Нефть даже с учетом сегодняшней распродажи остается более-менее дорогой по сравнению с декабрьскими уровнями, в частности Brent устойчиво торгуется выше отметки $60 за баррель. Минфин РФ пока не представил свои планы по завтрашним аукционам по размещению ОФЗ, но, вероятно, он попробует повторить свой успех прошлой недели. Внешний фон сейчас оценивается как спокойный, поэтому локальный carry trade вполне может случиться еще раз.

Как считают аналитики Нордеа банка, давление на акции и валюты развивающихся стран возросло на фоне повышения опасений, связанных с перспективами роста мировой экономики. Накануне МВФ снизил ожидания по темпам глобального экономического роста в 2019 и 2020 годах (до 3,5% и 3,6%, соответственно). Кроме того, повышение спроса на защитные активы приводит к давлению на нефтяные котировки, что также отрицательно транслируется в динамику рубля. В то же время, фактор налоговых платежей и предстоящие аукционы по размещению ОФЗ способны в краткосрочной перспективе ограничить внешний негатив в отношении рубля.

Банк России провел во вторник, 22 января, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 993,7 млрд рублей (при лимите 1,14 трлн рублей) в среднем по ставке 7,72% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 15 января, банки разместили в ЦБ 1,24 трлн рублей (при лимите 1,54 трлн рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности ЦБ РФ 22 января также провел аукционы по доразмещению купонных облигаций Банка России (КОБР) 16-го и 17-го выпусков. Центробанку удалось разместить все выставленные на аукцион бумаги, в частности КОБР 16-го выпуска были размещены на 6,412 млрд рублей по цене отсечения 99,981% от номинала (при общем спросе 26,511 млрд рублей). Кроме того, Банк России разместил бумаги 17-го выпуска на 72,961 млрд рублей по цене отсечения 99,96% от номинала (при общем спросе 126 млрд рублей).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник умеренно подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 22 января выросла на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 7,98% годовых, по кредитам на семидневный срок - на 6 б.п., до 8,01% годовых. При этом ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,58% и 8,68% годовых соответственно.