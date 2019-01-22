Потенциал укрепления рубля довольно ограничен - УК "Райффайзен Капитал"

"Официальный курс рубля с 12 по 19 января укрепился на 0,8%, несмотря на возобновление покупки валюты Банком России. С одной стороны, пока объем покупок относительно небольшой (ок. 15,6 млрд руб.), с другой - рынок заранее заложил это событие в котировки. Кроме того, некую поддержку курсу рубля оказал фактор налоговых платежей. Тем не менее, потенциал укрепления рубля довольно ограничен. На наш взгляд, в текущей ситуации рубль скорее будет торговаться в пределах 66-67 руб./$, уравновешивая влияние разнонаправленных факторов", - считает начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Михаил Кузин.