Появляются первые намёки на коррекцию в фондовых индексах - ИК "ФИНАМ"

"Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 0,5%. С открытием торгов в США ситуация на остальных рынках акций может ухудшиться. На предстоящей неделе ожидается "шквал" отчётов по американским компаниям, поэтому могут появится новые драйверы для снижения. Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но появляются первые намёки на коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится очень близко - на отметке 2450 пунктов".