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Главная / Мнения аналитиков / Появляются первые намёки на коррекцию в фондовых индексах - ИК "ФИНАМ"
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22 января 2019 года 15:40
Появляются первые намёки на коррекцию в фондовых индексах - ИК "ФИНАМ"
"Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 0,5%. С открытием торгов в США ситуация на остальных рынках акций может ухудшиться. На предстоящей неделе ожидается "шквал" отчётов по американским компаниям, поэтому могут появится новые драйверы для снижения. Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но появляются первые намёки на коррекцию. Ближайший уровень поддержки находится очень близко - на отметке 2450 пунктов".
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22 января 2019 года 19:59
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти; "Россети" выстрелили к максимуму с ноября 2017г
Москва. 22 января. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" и индексов, несмотря на откат мировых площадок и ощутимое падение нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ); акции "Россетей" без новостей выстрелили к максимуму более чем за год, а бумаги "Мечела" поднялись к максимумам ноября-декабря на новостях о реструктуризации долгов. читать дальше
.22 января 2019 года 19:37
Москва. 22 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль лишь слегка снижается к бивалютной корзине, несмотря на заметное падение нефтяных котировок. читать дальше
.22 января 2019 года 19:20
"Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционную динамику понедельника, чему способствовал внешний фон. Продажи поддерживало снижение рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 61,5 доллара за баррель. Также "медвежьи" настроения подкрепляла... читать дальше
.22 января 2019 года 18:52
Москва. 22 января. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительны после произошедшего с начала года ценового ралли. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно подрастают в цене, что в итоге ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 января 2019 года 18:51
БКС убрал из дивидендной корзины "Топ-5 акций компаний РФ" бумаги Северстали и ММК, добавил "префы" Сбербанка и акции ФСК
"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее акции "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и включив привилегированные акции Сбербанка России (MOEX: SBER) и бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), сообщается в... читать дальше
.22 января 2019 года 18:37
Российский рынок акций пока уверенно держится перед внешним негативом. После вчерашнего выходного фондовая Америка открылась более чем полупроцентным снижением и отскакивать не желает. Более того, за первые полчаса торгов потери составили еще полпроцента. За последние сутки сильно подешевела и... читать дальше
.22 января 2019 года 18:23
Рынки Европы и Азии сдают позиции во вторник на опасениях в связи с замедлением глобального роста. Фьючерсы на S&P500 к началу торгов в США теряют 0.4%: столько же, сколько они потеряли в понедельник. Главным маркет-мувером, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, остается пересмотр... читать дальше
.22 января 2019 года 17:56
Диапазон от 66 до 67 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу - Аналитика Онлайн
"На торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 66 рублей 45 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 50 копеек. Индекс ММВБ просел до 2460 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились ниже 62 долларов за баррель. Котировки черного золота резко возобновили снижение во... читать дальше
.22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 16:45
"Официальный курс рубля с 12 по 19 января укрепился на 0,8%, несмотря на возобновление покупки валюты Банком России. С одной стороны, пока объем покупок относительно небольшой (ок. 15,6 млрд руб.), с другой - рынок заранее заложил это событие в котировки. Кроме того, некую поддержку курсу рубля... читать дальше
.22 января 2019 года 16:28
"Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная - до 8,01%, а месячная осталась на уровне 8,23%. На примере ставок мы наблюдаем характерную для налогового периода ситуацию краткосрочного спроса на рублёвые ресурсы. ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации 17-го выпуска на 72,961 млрд... читать дальше
.22 января 2019 года 16:13
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
.22 января 2019 года 15:42
Москва. 22 января. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе дневных торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. читать дальше
.22 января 2019 года 15:25
После резкого роста в конце прошлого года на рынке золота началась консолидация, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer. Котировки торгуются примерно на 1,5% ниже последних максимумов на фоне растущего оптимизма на финансовых рынках, восстановления доллара и роста доходности по... читать дальше
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