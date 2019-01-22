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22 января 2019 года 15:25

Консолидация на рынке золота не отменяет растущий тренд - Julius Baer

После резкого роста в конце прошлого года на рынке золота началась консолидация, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer. Котировки торгуются примерно на 1,5% ниже последних максимумов на фоне растущего оптимизма на финансовых рынках, восстановления доллара и роста доходности по американским облигациям. Риски замедления экономического роста снизились, а продолжающееся "закрытие" правительства США не является большой угрозой, поскольку связано в большей мере с политическими факторами.

Тем не менее, приостановка работы правительства сказывается на цене золота, поскольку сроки закрытия фьючерсов на американском рынке не публикуются с середины декабря. Объем спекулятивных позиций на фьючерсном рынке, включая позиции хедж-фондов, является важнейшим индикатором. "По нашим оценкам, настроения в секторе более-менее нормализовались после низких уровней прошлого года, но все еще далеки от "бычьих". Тем временем инвестиционный спрос держится на высоком уровне. Объем обеспеченных физическим золотом контрактов продолжает рост и с начала года достиг уже около 40 тонн, тогда как в IV квартале 2018 года он составлял более 100 тонн. Это оказывает сильную поддержку ценам. Мы сохраняем позитивный взгляд на золото и ожидаем, что долгосрочное восстановление цен на металл продолжается на фоне нормализации настроений инвесторов, ослабления доллара США и восстановления спроса на защитные активы. Краткосрочные снижения цен могут быть использованы для увеличения вложений в драгоценный металл. На горизонте 3-х и 12-ти месяцев мы ожидаем котировки на уровне 1300 и 1350 долларов США за унцию с возможностью роста в более долгосрочной перспективе", - указывает специалист Julius Baer.

Опубликовано: /Julius Baer/
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