БКС открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR НЛМК" на фоне падения цен на сталь

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) в связи с продолжающимся падением цен на сталь и потенциалом сохранения негативной динамики, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы открываем новую торговую идею на фоне падения цен на сталь, в то время как котировки бумаг НЛМК остаются относительно стабильными и не реагируют на сокращение прибыли компании. На наш взгляд, цены на сталь продолжат снижаться, поскольку объемы производства в Китае растут, о чем явно свидетельствует уровень загрязнения воздуха. Тем не менее даже для того, чтобы сравняться с мировыми ценами на сталь, российские экспортные цены должны снизиться на 5%, что негативно для всех российских бумаг сектора", - говорится в отчете.

Ключевым риском для своей идеи, который может поддержать котировки бумаг НЛМК, аналитики "БКС Глобал Маркетс" называют падение цен на коксующийся уголь, которые по всему миру сейчас находятся на повышенном уровне. "У НЛМК нет собственных угольных мощностей, и компания закупает уголь у третьих сторон. Таким образом, снижение цен на коксующийся уголь с текущих уровней позитивно скажется на показателях компании. Кроме того, торговая сделка США и Китая может стать позитивным триггером, хотя и в основном с точки зрения отношения инвесторов", - пишут эксперты.