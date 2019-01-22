Растет популярность Биткоина, но не цена - FxPro

Затишье на рынке криптовалют продолжается. Основные монеты демонстрируют нулевую динамику, тогда как новостной фон пестрит сообщениями о том, что в 2018 году было обработано BTC транзакций на сумму $3.2 трлн, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Популярность эталонной криптовалюты в даркнете (теневой, зачастую, нелегальной части интернета) в 2018 году росла обратно пропорционально снижению всего рынка, количество транзакций в сети биткоина также растет, как и количество биткоин-банкоматов по всему миру. Тем не менее, рост популярности пока не оказывает особого влияния на динамику цен.

Больше участников рынка пугают и отталкивают очередные новости о серьезных проблемах с безопасностью в секторе блокчейна. Так, недавно стало известно, что в даркнете продаются личные данные клиентов крупнейших в мире крипто бирж Poloniex, Binance, Bittrex и Bitfinex, которые весной 2018 собирали полный пакет информации о своих клиентах в рамках режима работы "Знай своего клиента" (KYC). На данный момент ситуация напоминает вестерны с ограблениями банков, только сейчас крадут не только сами деньги, но и данные об их владельцах. Неудивительно, что крупный капитал ждет только гарантированных централизованных решений для покупки и хранения цифровых активов.

"Недавно обновление Constantinople в сети Ethereum было экстренно отменено, когда в коде нашли критическую уязвимость, - указывает эксперт FxPro. - Было выявлено, что хакер мог неограниченное число раз требовать оплату своей работы в рамках смарт-контракта. Примечательно, что потенциально достаточно серьезная негативная новость не оказала никакого влияния на динамику ETH. Интересный момент в связи с американским шатдауном. Если он будет продлён до 27 февраля, то автоматически первый Bitcoin-ETF будет одобрен. Однако важно понимать, что даже если это произойдёт, то вряд ли его стоит рассматривать как однозначно позитивную новость. Чуть более года назад запуск фьючерсов на Биткоин в США не спас рынок от продолжительного разворота".