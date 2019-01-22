Евро рискует протестировать поддержку - eToro

Единая валюта, которая понесла приличные потери на прошлой неделе, возобновила снижение во вторник, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Пара нарушила целостность промежуточной поддержки в районе 1.1350 и, несмотря на то, что на данный момент потенциал снижения ограничен, рискует развить медвежий импульс в предстоящие дни. Свежая статистика из Германии подтвердила, что настроения в крупнейшей экономике региона выглядят не лучшим образом. В январе оценка текущей ситуации оказалась на четырехлетнем минимуме. Вкупе с общим нежеланием инвесторов рисковать, это давит на единую валюту и одновременно поддерживает защитный доллар.

"Экономические данные из еврозоны в последние месяцы действительно не радуют и вызывают тревогу. Некоторые обозреватели рынка уже заговорили о надвигающейся рецессии, также напоминая о политических рисках, которые предстоит пережить Европе в наступившем году, включая выборы в Европарламент и смену главы ЕЦБ. В этих условиях ЕЦБ вряд ли отважится намекнуть на скорое повышение ставки. К слову, позиционирование на рынке показывает, что игроки уже отодвинули свои ожидания по первому повышению стоимости кредитования в еврозоне и теперь не прогнозируют таких шагов от регулятора как минимум до конца текущего года. Несмотря на готовность евро к такому сценарию, в этот четверг, когда состоится первое в этом году заседание ЕЦБ, единая валюта может опуститься от текущих уровней, реагируя на потенциально "голубиные" комментарии Драги на тему экономических и политических рисков в регионе. Таким образом, в ближайшее время целостность уровня 1.13 с большой долей вероятности будет нарушена", - комментирует Михаил Мащенко.