С прицелом на два месяца риски снижения рубля на 5% пока остаются высокими - ИК "ФИНАМ"

"Рубль в паре с долларом во вторник теряет 0.2%, и пока остается в районе 66.5. С прицелом на два месяца риски снижения национальной валюты на 5% пока остаются высокими. На рынке ОФЗ, хоть и наблюдаются небольшие продажи, в целом ситуация пока остаётся стабильной. Индекс доллара торгуется без изменений на уровне 96 пунктов. Ключевая валютная пара евро/доллар вторую неделю подряд торгуется без существенных изменений в районе 1.137", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.