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22 января 2019 года 13:53
Фондовые индексы продолжат зависеть от внешней конъюнктуры - "Открытие Брокер"
Начало 2019 года стало удачным для российского рынка - "ралли", которого ждали в декабре, состоялось в январе. По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, оптимизм на российском рынке акций связан с глобальным восстановлением рынков после провала в последнем квартале предыдущего года: "Во многом надежды возлагаются на переговоры КНР и США по торговым вопросам. Восстановление рынка облигаций РФ также связано со смягчением позиции ФРС. Однако есть и внутренние факторы. В частности, инфляция в начале текущего года оказалась не столь сильной, как это предполагали. Естественно, что негативом остаётся слабый экономический рост и падение реальных доходов населения в последние годы, а также почти перманентное внешнее давление в виде различных ограничений". Широкому рынку в текущем году будет сложно вырасти, если не ослабнет внешнее давление, полагает г-н Кочетков: "Поэтому диапазон на текущий год - это 2200-2600 пунктов по индексу МосБиржи. Среди среднесрочных и долгосрочных бумаг я выделил бы Сбербанк и "Газпром". Остальные идеи пока не столь очевидны. Кроме того, стоит также не забывать о рынке долга. По нашим оценкам, ЦБ РФ может вернуться к снижению ставки уже в II полугодии 2019 года". Акции Сбербанка с начала года подорожали почти на 10%. По оценкам Андрея Кочеткова, дальнейший рост бумаги возможен при ослаблении санкционного давления и в случае активного роста реальных доходов населения: "Без этих условий потенциал роста капитализации Сбербанка ограничен 15-20% от текущих уровней. Впрочем, и это неплохо, учитывая возможное увеличение дивидендных выплат. Бумага сегодня вполне адекватно оценена рынком, а для бурного роста потребуются новые оптимистичные ожидания, с которыми сегодня сложно". По прогнозам эксперта, второй столп отечественной банковской системы - "ВТБ" - в перспективе ближайших пяти лет может увеличить капитализацию на 100%: "В последние годы банк заметно повысил свою эффективность, а также последовательно работает над увеличением прибыли. Кроме того, менеджмент также меняет в лучшую сторону дивидендную политику. Ближайшие отчёты покажут серьёзность заявленных в 2018 году планов". При этом бумаги популярной "голубой фишки", "Газпрома", будут находиться под давлением вплоть до завершения больших инвестиционных программ и сохранения рисков по проекту "Северный поток-2", прогнозирует г-н Кочетков: "В остальном тенденция к увеличению дивидендных выплат будет одной из главных идей повышения капитализации компании. За 2018 год выплаты превысят 10 рублей на акцию, а далее возможно повышение и до 12-15 рублей. В 2020 году начнёт существенно сокращаться инвестиционная программа. Соответственно, "Газпром" - это отличный кандидат на место в долгосрочном портфеле с потенциалом роста на 20-50%". Покупки валюты в рамках бюджетного правила сыграют долгосрочную стабилизирующую роль для рубля, хотя на текущий момент и оказывают давление, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер": "Не стоит забывать и про другие факторы, влияющие на рубль. Так, инфляция в начале текущего года оказалась не столь сильной, как многие предполагали. Соответственно, выросла вероятность возвращения ЦБ РФ к снижению ставки уже во втором полугодии. Наш базовый прогноз на текущий год - 65 рублей за доллар".
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22 января 2019 года 19:59
Рынок акций во вторник консолидировался, несмотря на падение нефти; "Россети" выстрелили к максимуму с ноября 2017г
Москва. 22 января. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек" и индексов, несмотря на откат мировых площадок и ощутимое падение нефти из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ); акции "Россетей" без новостей выстрелили к максимуму более чем за год, а бумаги "Мечела" поднялись к максимумам ноября-декабря на новостях о реструктуризации долгов. читать дальше
.22 января 2019 года 19:37
Москва. 22 января. Доллар США и евро немного подрастают в ходе вечерних торгов на "Московской бирже" во вторник; рубль лишь слегка снижается к бивалютной корзине, несмотря на заметное падение нефтяных котировок. читать дальше
.22 января 2019 года 19:20
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.22 января 2019 года 18:52
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.22 января 2019 года 18:51
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"БКС Глобал Маркетс" обновил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", удалив из нее акции "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и включив привилегированные акции Сбербанка России (MOEX: SBER) и бумаги "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES), сообщается в... читать дальше
.22 января 2019 года 18:37
Российский рынок акций пока уверенно держится перед внешним негативом. После вчерашнего выходного фондовая Америка открылась более чем полупроцентным снижением и отскакивать не желает. Более того, за первые полчаса торгов потери составили еще полпроцента. За последние сутки сильно подешевела и... читать дальше
.22 января 2019 года 18:23
Рынки Европы и Азии сдают позиции во вторник на опасениях в связи с замедлением глобального роста. Фьючерсы на S&P500 к началу торгов в США теряют 0.4%: столько же, сколько они потеряли в понедельник. Главным маркет-мувером, по мнению аналитика FxPro Александра Купцикевича, остается пересмотр... читать дальше
.22 января 2019 года 17:56
Диапазон от 66 до 67 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу - Аналитика Онлайн
"На торгах Московской биржи за одну единицу американской валюты дают 66 рублей 45 копеек, евро торгуется на уровне 75 рублей 50 копеек. Индекс ММВБ просел до 2460 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились ниже 62 долларов за баррель. Котировки черного золота резко возобновили снижение во... читать дальше
.22 января 2019 года 17:21
"На своем ближайшем заседании 24 января Европейский центральный банк (ЕЦБ), как ожидается, сохранит текущие условия своей кредитно-денежной политики и подтвердит намерение ее аккуратного ужесточения, - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - После завершения масштабной покупки... читать дальше
.22 января 2019 года 16:45
"Официальный курс рубля с 12 по 19 января укрепился на 0,8%, несмотря на возобновление покупки валюты Банком России. С одной стороны, пока объем покупок относительно небольшой (ок. 15,6 млрд руб.), с другой - рынок заранее заложил это событие в котировки. Кроме того, некую поддержку курсу рубля... читать дальше
.22 января 2019 года 16:28
"Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная - до 8,01%, а месячная осталась на уровне 8,23%. На примере ставок мы наблюдаем характерную для налогового периода ситуацию краткосрочного спроса на рублёвые ресурсы. ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации 17-го выпуска на 72,961 млрд... читать дальше
.22 января 2019 года 16:13
"Ценовая конъюнктура нефтяного рынка фиксируется на отметках выше 60$, "черное золото" не оставляет попыток для выхода на более устойчивое повышательное движение. В понедельник нефтяным котировкам удалось вплотную приблизиться к уровням 63$ - главным позитивным фактором, на наш взгляд, остается... читать дальше
.22 января 2019 года 15:55
"События последних четырех недель на американских рынках вновь создают условия для изменения политики ФРС США. Поток успокаивающих заявлений со стороны чиновников Федерального резерва значительно вырос после того, как индекс S&P 500 упал 24 декабря прошлого года ниже 2400 пунктов. Тогда фьючерсы... читать дальше
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.22 января 2019 года 15:40
"Фьючерсы на основные американские индексы теряют более 0,5%. С открытием торгов в США ситуация на остальных рынках акций может ухудшиться. На предстоящей неделе ожидается "шквал" отчётов по американским компаниям, поэтому могут появится новые драйверы для снижения. Техническая картина по... читать дальше
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