ФРС закрыла глаза, однако путь к ослаблению доллара может быть непростым - Saxo Bank

Последний квартал 2018 года явно был худшим за период, который многие убежденно считали самым плохим годом для глобальных рынков активов, полагают эксперты Saxo Bank. Рынки акций пережили самый худший декабрь за всю историю современного рынка в связи с опасениями, что замедление мирового роста, жесткая позиция ФРС, слабая ликвидность доллара и торговая война США и Китая предвещают коллапс в мировой экономике.

В первую неделю 2019 года настроения улучшились, когда глава ФРС Джером Пауэлл ушел от своих неопределенных заявлений на пресс-конференции FOMC 20 декабря и дал понять, что ФРС прислушивается к сигналам рынка, а также восхитился сильной американской экономикой и заявил, что шквал выпускаемых государственных казначейских облигаций (который усугубила расчистка баланса ФРС, или количественное ужесточение) не был основным фактором нестабильности на рынке.

Пауэлл продолжит прислушиваться к рынкам в 2019 году. У экспертов Saxo Bank есть основания считать, что он "сделан из другого теста" по сравнению со своими более "учеными" предшественниками, ведь он часто подчеркивает, что именно риски для финансовой устойчивости являются наиболее вероятным источником следующего кризиса, а не перегрев в области зарплат и инфляции. Это значит, что он с радостью возобновит подъем ставок, если рынки и данные будут это позволять, и остановится либо пойдет на попятную лишь при достаточно высоком болевом пороге.

Тем не менее, аналитики банка уверены, что изменение курса ФРС к концу года является первым ключевым шагом из череды мер, которые могут оказаться "ковылянием" в сторону ослабления доллара, и этот шаг наберет динамику, если ФРС придется полностью изменить свой курс в связи с ослаблением американской экономики в ближайшие кварталы.

"ФРС начинает понимать, что ее режим ужесточения и сильный доллар США всё хуже совмещаются с финансовой стабильностью, поэтому она начала 2019 год с громкого "голубиного" сдвига риторики. Но ФРС может потребоваться еще немало времени, чтобы полностью развернуть курс, и отсутствие поводов для оптимизма в мировой экономике в начале года может сделать путь к устойчиво слабому USD в 2019 году тернистым", - заключает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.