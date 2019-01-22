Рост добычи США остается одним из важнейших факторов давления на нефтяные котировки - Банк "Санкт-Петербург"

"Цена нефти Brent снижается сегодня, торгуется около $62,1/барр., в том числе на фоне ожиданий снижения темпов роста мировой экономики, что может отразиться на уровне спроса на этот вид сырья. Несмотря на сделку ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи и высокую приверженность стран-экспортеров соглашению, МВФ снизил прогноз цены на нефть Brent на 2019 г. почти на 15% – с $66/барр. до $58,9/барр. В следующем году цены останутся на том же уровне – в районе $60/барр. На наш взгляд, рост добычи США также остается одним из важнейших факторов давления на котировки. Сланцевики продолжают активно наращивать добычу, тем самым нивелируя слаженные действия стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи. В текущий момент США являются крупнейшими мировыми нефтедобытчиками – уровень производства, судя по недельным данным Минэнерго США (EIA), составляет 11,9 млн барр./сутки", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".