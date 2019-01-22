В ближайшие дни продажи отечественной валюты будут усиливаться при курсе выше 66,5 руб. за доллар - ИК "Велес Капитал"

"К середине дня во вторник рубль терял порядка 0,25%, торгуясь в паре с долларом чуть выше 66,5, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Американская валюта демонстрировала укрепление практически на всех площадках развивающихся рынков, а индекс доллара DXY в первой половине дня обновил максимум с начала января. Глобальный рост американской валюты обусловлен опасениями инвесторов по поводу ухудшения торговых отношений между США и другими странами и влияния данного процесса на мировую экономику. Давление на рубль с утра также оказывали и котировки нефти, терявшие около 1% по марке Brent. Тем не менее, следует отметить, что потери рубля на общем фоне валют EM выглядели относительно скромными, и закрепление выше 66,5 руб. давалось доллару с определенным трудом".

На традиционном депозитном аукционе во вторник Банк России предложит участникам к размещению 1,14 трлн руб. против 1,24 трлн руб., размещенных банками неделей ранее. Таким образом, эксперт ИК указывает, что в преддверии уплаты основных налоговых платежей остатки свободной ликвидности банков пополнятся, как минимум, на 100 млрд руб.

"Не исключено, что объем размещения на сегодняшнем аукционе окажется меньше лимита, что еще больше увеличит остатки ликвидности перед крупными платежами, - допускает Юрий Кравченко. - С учетом того, что накануне доллар опускался до минимума за последние полторы недели, можно ожидать, что в ближайшие дни экспортеры и их банки будут использовать любую коррекцию отечественной валюты для более выгодной продажи валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам в конце недели. В частности, продажи валюты будут усиливаться выше уровня 66,5 руб., что должно сдерживать дальнейшее продвижение пары в район 67 руб.".