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22 января 2019 года 12:01
Факторы роста для российских еврооблигаций по большей части уже исчерпаны - Уралсиб
"Вчера торговой активности на рынке российских еврооблигаций не было по причине выходного дня в США, котировки бумаг не изменились. Доходности выпусков RUSSIA’47 и RUSSIA’29 сейчас находятся на локальных минимумах – 5,4% и 4,7% соответственно. За первые три недели нового года доходности российских бумаг снизились в среднем на 30 б.п. Столь сильное движение сначала было вызвано значительным смягчением риторики ФРС (значительная часть членов комитета FOMC высказалась за паузу в цикле повышений ставок), а затем переговорами между США и Китаем по торговле, что также сопровождалось ростом цен на нефть на 15,8%. В совокупности эти факторы подогрели интерес к рисковым активам. Суверенные еврооблигации других развивающихся рынков также показали значительный рост, правда, их доходности упали меньше – в среднем на 20 б.п. При этом пятилетний CDS-спред России сократился на 22 б.п. со 151 б.п. на конец года до 131 б.п., достигнув минимума с июля прошлого года. Однако поводов для дальнейшего оптимизма, на наш взгляд, не наблюдается. Что касается ФРС, то смягчение риторики уже учтено рынком, и поводов для дальнейшего снижения доходности UST10 нет. К тому же инфляция в США может немного ускориться на фоне восстановления нефтяных котировок. Во многом дальнейшая политика ФРС и спрос на активы ЕМ будут зависеть от разрешения торговых споров между США и Китаем. При этом оптимизм по поводу возможного окончания торговой войны уже во многом отыгран. По всей видимости, странам удается в некоторой степени разрешить ситуацию с сокращением торгового дефицита США, однако никаких сигналов того, что Китай пойдет на какие-либо уступки в вопросе защиты прав на интеллектуальную собственность, пока нет, поэтому между странами все еще остаются значительные разногласия. В связи с этим в ближайшие две недели, как минимум до проведения нового раунда переговоров, хороших новостей ждать не стоит. Что касается санкций, то риски для российских бумаг сохраняются, и мы не исключаем, что, когда Сенат США вернется к обсуждению этих законопроектов, российские бумаги могут вновь подешеветь, однако на ближайшее время обсуждение санкций в Конгрессе не запланировано. Таким образом, мы считаем, что возможные факторы роста уже по большей части практически исчерпаны, и в ближайшее время динамика будет скорее нейтральной, но в случае провала переговоров США и Китая или же возобновления обсуждения санкций есть риски падения котировок. Однако что касается корпоративных бумаг, то их спреды к суверенной кривой остаются расширенными, и мы не исключаем, что в ближайшее время корпоративные еврооблигации могут продолжить расти в цене", - комментируют ситуацию аналитики Уралсиба.
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