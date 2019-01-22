Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром на опасениях замедления мировой экономики, растет "Система"

Москва. 22 января. Рынок акций РФ утром во вторник снижается вслед за мировыми площадками из-за возросших опасений замедления мировой экономики после выхода прогноза Международного валютного фонда (МВФ); индекс МосБиржи откатился в район 2450 пунктов, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2458,96 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1165,31 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 66,48 рубля (+0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4% и -0,9% "префы"), "Мосбиржи" (-1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1% и -1,1% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,5% "префы").

Выросли бумаги АФК "Система" (+2,5%, до 9,75 рубля - максимум с июня 2018 года), которые с начала года прибавили в цене уже более 20% на ожиданиях продажи компанией контрольного пакета "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+0,3%) (АФК владеет 52,1% в "Детском мире").

Также подросли акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%).

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, во вторник снизилась фондовая Азия (Япония просела на 0,5%, Китай - на 1,2%), минусуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,7%) после того, как Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста мировой экономики.

Так, МВФ ухудшил прогноз роста экономики России в 2019 году по сравнению с октябрьской версией прогноза на 0,2 процентного пункта - до 1,6%, оценка роста мирового ВВП также снижена - до 3,5% с 3,7%.

Прогноз МВФ роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост.

Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума почти за три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.

Нефть утром во вторник также дешевеет на опасениях сокращения спроса на сырье. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,34 за баррель (-0,6% и +0,1% накануне), мартовская цена WTI - $53,77 за баррель (-0,5%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, коррекция вниз по индексу РТС стала следствием отката азиатских фондовых индексов и фьючерсов на индексы США. Обстановка на мировых рынках ухудшилась из-за "охлаждения" оптимизма в отношении прогресса в торговых переговорах между США и Китаем (ключевой вопрос о правах интеллектуальной собственности остается нерешенным) и усиления неопределенности в отношении параметров выхода Великобритании из состава ЕС. Так, глава британской Лейбористской партии предложил парламенту провести голосование, одним из итогов которого может оказаться новый референдум по вопросу о Brexit.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, оптимистичные настроения на мировых рынках, наблюдающиеся последние недели, постепенно сходят на нет. Причиной стали вновь возросшие опасения замедления мировой экономики. Прогноз роста мирового ВВП по оценкам МВФ на 2019 год был в очередной раз снижен - теперь с 3,7% до 3,5%, а по оценкам ООН темпы роста составят всего 3% в 2019-2020 годах. Тем не менее, речь о наступлении глобальной рецессии пока не идет, но риски падения возрастают.

Выступая на международном экономическом форуме, который стартовал в Давосе, глава МВФ Кристин Лагард отметила снижение экономической активности в ключевых регионах, а также сохраняющуюся геополитическую напряженность, что негативно сказывается на экономическом росте. В центре внимания - торговое противостояние США и КНР, замедление экономики еврозоны и Китая, а также Brexit.

Среди дополнительных рисков, которые не позволят рынкам перейти к росту - продолжающаяся уже 31 день частичная остановка работы правительства в США, которая в среднесрочной перспективе скажется на экономике страны, и неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС. Однако, что касается Brexit, премьер министр Тереза Мэй накануне заявила о том, что не рассматривает вариант с проведением нового референдума и выход из ЕС без сделки. Наиболее вероятный сценарий - перенос сроков с 29 марта на более поздние даты, что в конечном итоге будет зависеть от решения Европарламента и преодоления внутрипартийных противоречий по условиям сделки.

Для российского рынка акций наиболее вероятным сценарием во вторник будет снижение индекса МосБиржи к 2450 пунктам, считает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что нисходящая коррекция рынка акций продолжится под влиянием пессимизма на внешних площадках, который был спровоцирован понижением МВФ прогноза по мировому экономическому росту в 2019 году.

В Европе премьер Великобритании Т.Мэй в начале недели представила парламенту новый план соглашения по Brexit, который, однако, мало отличается от предыдущего. Нефть Brent отступила от района важного сопротивления $63,8 за баррель, поддавшись опасениям в отношении замедления мировой экономики, за которым может последовать сокращение спроса на сырье. На этой неделе публикация еженедельных отчетов по запасам в США сдвинута на день в связи с выходным в США в понедельник.

Поддержками для индексов МосБиржи и РТС являются уровни 2450 и 1155 пунктов соответственно, сопротивлениями - уровни 2475 и 1190 пунктов. Во вторник начнут поступать новости со Всемирного экономического форума в Давосе, которые также дадут рынкам пищу для размышлений, полагает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-11,2%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-5,3%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-3,4%), акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+18,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+8,7%), "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+5,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,356 млрд рублей (из них 2,365 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).