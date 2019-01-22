Склоняемся к тому, что ралли на рынке рублевого долга постепенно себя изживает - ИК "Велес Капитал"

"В отсутствии других драйверов наибольшее влияние на ход торгов сегодня окажут сообщения Минфина, касающиеся следующих первичных аукционов. После успеха на прошлой неделе не исключено, что ведомство попробует протестировать рынок повышенным объемом предложения. Вместе с тем мы склоняемся к тому, что ралли на рынке рублевого долга себя постепенно изживает. Новых факторов спроса в обозримой перспективе не предвидится, а основные риски, оказывавшие существенное негативное влияние в 2018 г., по-прежнему сохраняются. Также во вторник состоятся первые в этом году размещения корпоративных заемщиков. С первичным предложением

выйдут МТС, Росбанк и Газпромбанк", - отмечают в ИК "Велес Капитал".