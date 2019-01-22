Фактор налоговых платежей и предстоящие аукционы по размещению ОФЗ способны в краткосрочной перспективе ограничить внешний негатив в отношении рубля - "Нордеа Банк"

"Рубль сдержанно теряет позиции в паре с долларом и евро в ходе утренних торгов вторника, следуя негативной динамике валют развивающихся рынков. Давление на акции и валюты развивающихся стран возросло на фоне повышения опасений, связанных с перспективами роста мировой экономики. Накануне МВФ снизил ожидания по темпам глобального экономического роста в 2019 и 2020гг. (до 3.5% и 3.6%, соответственно). Кроме того, повышение спроса на защитные активы приводит к давлению на нефтяные котировки, что также отрицательно транслируется в динамику рубля. В то же время, фактор налоговых платежей и предстоящие аукционы по размещению ОФЗ способны в краткосрочной перспективе ограничить внешний негатив в отношении рубля" , - отмечают аналитики "Нордеа Банка".