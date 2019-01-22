Ориентиром по Brent сегодня выступят отметки $61-63/bbl - "Нордеа Банк"

"Фьючерсы на нефть в ходе утренних торгов корректируются вниз на фоне снижения аппетита игроков к рисковым активам после публикации доклада МВФ, в котором организация понизила прогноз роста мировой экономики. Brent снижается до отметок $62.2/bbl, WTI торгуется у отметки $53.4/bbl. По итогам понедельника нефтяные цены не продемонстрировали выраженной динамики, закрывшись на уровнях открытия торгов. Так, несмотря на данные о сокращении запасов нефти в США и снижение добычи сырья в странах ОПЕК+, фундаментальные негативные факторы по-прежнему не позволяют котировкам на нефть вырасти существенно выше $60/bbl (Brent). Ранее мы отмечали, что давление на рынок нефти будет оказывать угроза замедления мировой экономики и, как следствие, снижение глобального спроса на энергоресурсы. Ещё одним негативным фактором для нефтяных цен остаётся рекордно высокая добыча сырья в США, которая к концу 2019 года, по прогнозам американского Минэнерго, вырастет до 12.9 mbd. Тем не менее, в краткосрочной перспективе мы не исключаем умеренный рост котировок в результате реакции игроков на новые сигналы в отношение спроса и предложения на нефтяном рынке. Ориентиром по Brent выступят отметки $61-63/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".