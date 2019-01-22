BofA-ML поднял оценку ADR Норникеля на 14%, подтвердив рейтинг "покупать"

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с $22 до $25 за штуку после пересмотра своих ожиданий относительно показателя EPS (прибыль на акцию) компании, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы повысили свой прогноз EPS "Норникеля" в 2019-2020 годах на 5-15% после пересмотра наших цен на палладий и платину, что привело к росту прогнозной стоимости бумаг компании", - говорится в отчете.

Кроме того, эксперты BofA-ML сохранили рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок "Норильского никеля".

Как отмечается в обзоре, диверсифицированная корзина металлов, ожидания впечатляющего 50%-ного роста EPS в 2019 году и прогнозируемая щедрая 15%-ная дивидендная доходность в 2019 и 2020 годах делают "Норникель" топ-бумагой для аналитиков инвестбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $21,44 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,11 за штуку.