Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за падением нефти

Москва. 22 января. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне отрицательной коррекции нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,42-66,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,55 руб./$1 (+16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,5775 руб./EUR1 (+12,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 14,5 копейки к уровню закрытия понедельника и составила 70,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,66 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,94 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 22 января связано, прежде всего, с отрицательной коррекцией мировых цен на нефть, которые снижаются во вторник утром на возобновившихся опасениях по поводу темпов роста мировой экономики. Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,8% - до $62,24 за баррель. На торгах в понедельник их цена увеличилась на 0,06% и составляла на закрытие $62,74 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже понизилась к этому времени на 0,7% - до $53,66 за баррель.

Накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с ожидавшихся ранее 3,7%. В 2020 году фонд ожидает подъема глобального ВВП на 3,6%. Прогноз для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на текущий год также снижен на 0,2 процентного пункта - до 4,5%, в 2020 году рост ускорится до 4,9%, полагает МВФ. Прогноз роста китайской экономики на текущий год остался прежним - 6,2%, в следующем году ожидается такой же рост. Накануне Китай сообщил о замедлении роста ВВП в прошлом году до 6,6%, минимума почти за три десятилетия. В четвертом квартале рост экономики замедлился до 6,4%, минимального значения за последнее десятилетие.