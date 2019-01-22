Ухудшение внешнего фона может удержать рубль ниже 66,50/USD - РФПИ

"Масштабы ослабления рубля в понедельник были минимальными и вновь не превышали 0,2% по отношению к USD и EUR. Снижение цен на нефть в первой половине дня вывело рубль к 66,47/USD, но последовавшая коррекция сырья назад к $63/ вернуло рублю поддержку. Российская валюта, с нашей точки зрения, сохраняет потенциал укрепления до 64-66/USD в ближайшие месяцы при отсутствии серьезного ухудшения внешнего фона. Все чаще можно услышать позитивные рекомендации по рублю и российским рублевым госбондам от крупнейших финансовых институтов, несмотря на сохранение все тех же ключевых (неэкономических) рисков, что и во второй половине прошлого года. Краткосрочно же рубль должен получить поддержку от экспортных продаж под будущие налоги, хотя сегодня ухудшение внешнего фона может удержать рубль ниже 66,50/USD", - полагает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.