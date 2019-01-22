Хаотичные продажи рубля во вторник, вероятно, будут набирать силу - FxPro

Рублю предстоит непростой старт торгов во вторник, полагает аналитик FxPro Александр Купцикевич. Глобальные рынки оказались под давлением на опасениях перед замедлением мировой экономики, теряя более 1% с начала дня. Главным триггером снижения послужило ухудшение прогнозов МВФ относительно темпов роста Еврозоны и Китая в 2019 и 2020 годах. По мнению эксперта, еще более опасно для российской валюты то, что нефть теряет позиции, снижаясь более чем на процент из области максимумов декабря. Аналогичную тягу к фиксации прибыли после ралли мы наблюдаем по ключевым фондовым индексам.

"Еще хуже, что российская валюта также на прошлой неделе добралась до собственной области сопротивления. В результате, даже несмотря на прирост Азии в понедельник, рубль терял позиции. Разворот к снижению зарубежных площадок способен усилить этот факт, так как внутренние факторы идеально сочетаются с внешней тягой инвесторов в сторону от рисков. На мировом валютном рынке обращает на себя внимание плавное усиление спроса на доллар. Несмотря на осторожность в комментариях со стороны представителей ФРС, все же в сравнении с другими экономиками, США демонстрируют неплохую форму. Обновленные прогнозы МВФ также подтверждают это, предполагая темп роста ВВП на уровне 2.5% против 1.6% для Еврозоны. Таким образом, хаотичные продажи рубля во вторник, вероятно, будут набирать силу, отодвигая российскую валюту от локальных максимумов вблизи 75.5 за евро и 66.40 за доллар с ближайшими важными уровнями притяжения вблизи 76 и 67, соответственно", - заключает Александр Купцикевич.