В течение дня ожидаем коррекции Brent к отметке 61,5 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent находятся под давлением из-за вернувшихся на рынок опасений замедления роста спроса на энергоносители после публикации слабой макроэкономической статистики по ВВП в Китае и понижения прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в текущем году. Вместе с тем в текущий момент наблюдается восстановление спроса на нефть и нефтепродукты. При этом участники рынка начинают учитывать риски снижения мирового предложения сырья из-за соглашения между странами ОПЕК+, сокращения добычи в Канаде, а также перебоев поставок из Ирана, Венесуэлы и Ливии. В среднесрочной перспективе это будет способствовать подъему цен на нефть. В течение дня ожидаем более глубокой коррекции к отметке 61,5 долл./барр., в среднесрочной перспективе уровень 65 долл./барр. остается актуальным", - отмечает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.